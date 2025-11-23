Consiglio, oggi una seduta straordinaria 

Il Consiglio comunale di Sarroch si riunirà oggi alle 9,30 in seduta straordinaria per discutere un tema sempre più urgente: il rafforzamento del monitoraggio e della tutela ambientale, con particolare attenzione agli odori, al rumore e alla qualità dell’aria in relazione alla raffineria della Saras.

La seduta arriva dopo la richiesta avanzata un mese fa dai gruppi consiliari “Noi per Sarroch” e “Sarroch al Centro Progressiti”, che sollecitavano una seduta aperta ai cittadini. Il sindaco Dessì aveva subito manifestato la volontà di un confronto trasparente con enti e cittadini.

Critico il Comitato civico per la tutela ambientale e della salute di Sarroch, che ha inviato una diffida a sindaco, presidente del Consiglio, segretario comunale e consiglieri contestando “gravi violazioni” dello Statuto comunale, del Regolamento consiliare e dei principi di trasparenza e partecipazione. (m. n.)

