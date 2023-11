Consiglio,  oggi entra Alias 

La “surrogazione” della consigliera dimissionaria Anna Puddu è al primo punto dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale in programma oggi e domani dalle 18,15 a Palazzo Bacaredda,

Al suo posto tra i banchi dei Progressisti entrerà Alessio Alias, primo dei non eletti alle elezioni del 2019. A parte le interrogazioni, che precederanno la discussione, l’Aula di via Roma sarà chiamata – tra le altre cose – ad approvare il regolamento per l'istituzione della Consulta dei giovani, a dare un parere preventivo sulla proposta di piano attuativo proposto dalla Società Arredarte Marino Cao srl, in via Bacaredda, a discutere la modifica al regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a servizio di pubblici esercizi e attività commerciali in piazza Yenne e largo Carlo Felice.

RIPRODUZIONE RISERVATA