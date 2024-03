Consiglio, nuovo regolamento: sì alle votazioni elettroniche 

Con i voti unanimi dei consiglieri presenti dopo il dibattito, il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato il regolamento sul funzionamento dei lavori dell’assemblea che dopo 24 anni è stato così aggiornato e adeguato alle normative vigenti. Lo studio è stato fatto dalla seconda commissione presieduta da Walter Zucca.

«Assieme al vice presidente Andrea Lecca e ai commissari Cristina Moriconi e Katiuscia Concas che ha contribuito alla stesura iniziale del regolamento- ha spiegato il presidente Zucca- ed ora con i voti del Consiglio, abbiamo lasciato in eredità alla futura amministrazione uno strumento che, a nostro parere, migliorerà i lavori dell’assemblea. Abbiamo ad esempio introdotto l'obbligo del voto elettronico, oltre che di una serie di adeguamenti tecnici dell'aula. Come la proiezione a video dei testi delle delibere per facilitare la comprensione degli argomenti da parte del pubblico e per l'illustrazione, anche con le immagini, dei punti in esame. Pensiamo ad esempio al Puc. Abbiamo migliorato la gestione dei tempi degli interventi, garantendo a tutti i consiglieri il diritto di partecipazione».

«Le interrogazioni – ha spiegato ancora Zucca – dovranno essere iscritte all'ordine del giorno, permettendo così ai cittadini di conoscere in tempo reale la risposta ad una determinata questione che, poi, verrà pubblicata in un apposita area del sito del Comune». (r. s.)

