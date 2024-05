Consiglio, nuovo braccio di ferro 

Il bilancio preventivo del Comune tornerà davanti al Consiglio per la quarta volta in tre settimane come richiesto dal sindaco Andrea Soddu in una nota inviata giovedì al presidente dell’assemblea Sebastian Cocco? Forse sì, forse no. La decisione definitiva sarà «assunta una volta consultato l’ufficio di presidenza e all’esito della conferenza dei capigruppo», convocata per lunedì. Cocco risponde così a Soddu definendo la sua richiesta di una seconda convocazione in prosecuzione di quella del 28 maggio dichiarata nulla perché senza numero legale «sprovvista di fondamento normativo, finanche formulata in spregio alla dignità dell’assemblea».

La risposta

Cocco, norme alla mano, sostiene che la richiesta non può essere accolta anche se sarà convocata una riunione dei capigruppo per affidare la decisione definitiva a un organo collegiale e rappresentativo di tutte le forze. «Stando all’interpretazione letterale dell’articolo 66, comma 4 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, non può essere accolta. Di fatti, l’inciso “una deliberazione non approvata o respinta.... essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva” sembrerebbe prevedere che una proposta di delibera non possa essere riproposta sine fine; può, al più, essere presentata una sola volta appresso. A maggior ragione se si è già pronunciata la volontà sovrana del Consiglio».

Il presidente ricorda che la delibera sul bilancio è stata riportata nella seduta del 28 maggio «alla quale ella - pur avendo richiesto la convocazione e senza addurre impedimento personale o istituzionale alcuno - ha deciso scientemente di non presenziare, unitamente - pur con distinte ragioni - ad altri 13 consiglieri».

I numeri

Per Cocco a giustificare una nuova convocazione, che implica una spesa legata al gettone dal valore lordo di 100 euro, servirebbe una novità politica. Perché - precisa - a Soddu servirebbe sempre una maggioranza qualificata: «Il quorum strutturale per deliberare validamente rimane comunque di 13 consiglieri presenti».

Tutti i dubbi

La risposta di Cocco è dura e accusa Soddu di tentare la sorte dopo aver già portato tre volte in aula lo stesso documento: il sindaco lo ha ritirato il 9 maggio, è stato bocciato il 16 ed è rimasto senza votazione il 28 maggio. Soddu, nella richiesta, richiama il decreto della Regione che impone l’approvazione entro il 4 giugno. «Il Consiglio - scrive Cocco - non può essere considerato alla stregua di una ricevitoria in cui si tenta la sorte favorevole all’infinito. La ragione posta a fondamento della richiesta non è conferente con il contenuto della diffida della Regione che chiede ai Comuni di trasmettere le delibere contenenti il bilancio di previsione entro il 4 giugno: adempimento che il segretario Vincenzo Zanzarella ha già onorato con due note alla Regione comunicando l’esito della votazione del 16 maggio».

