Consiglio nel caos, la Giunta è in bilico 

Due consigli comunali ad Arbus nel caos: la prima seduta deserta per mancanza del numero legale, la seconda si è trasformata in una resa dei conti. Accuse di autoritarismo della maggioranza nei confronti del sindaco, Paolo Salis, e contestazioni della minoranza anche sullo spreco di risorse pubbliche per la doppia convocazione. «Il sindaco», ha esordito il suo consigliere Alessandro Pani, «sapeva che non avrebbe avuto i numeri, ha scelto da solo». Il consigliere di minoranza Agostino Pilia ha ribadito: «Vada a casa, non ha i numeri per governare». E Salis: «Il numero legale è una responsabilità dell’intero Consiglio, maggioranza e minoranza».

Le contestazioni

Convocate per colmare un vuoto di sette lunghi anni con l’arrivo del segretario dell’ente, nelle sedute è prevalso lo scontro politico. Secondo quanto contestato dai consiglieri, l’esito della prima seduta era noto, il sindaco lo sapeva da 12 giorni. «Nella conferenza dei capigruppo», ha ricordato Pani, «era già emersa l’impossibilità di partecipare di quattro componenti del nostro gruppo. Il sindaco ha ignorato l’organo di consultazione». Un metodo di gestione, ritenuto autoritario e fondato su decisioni assunte unilateralmente, contestato ancor più dalla minoranza. «Arbus», ha ribadito Pilia, «non può essere governata dal sindaco, uomo solo al comando, ma incapace di garantire il funzionamento del Consiglio e dare risposte al paese. Chi governa prenda atto delle proprie responsabilità e ponga fine a questa situazione».

Un attacco diretto

Dal capogruppo di minoranza, Michele Schirru, è arrivato un attacco più diretto al primo cittadino: «Non possiamo continuare a garantire noi il numero legale. Questa sarebbe stata l’ennesima volta. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità, la politica non si fa con i regolamenti, il rispetto è importate più di ogni cosa». Accuse da ogni parte che il sindaco ha rispedito a ciascun mittente. «Per essere chiari», ha replicato Salis, «ricordo che nella prima seduta c’erano i numeri per proseguire i lavori, si è preferito lasciare l’aula, abbiamo diritti, ma anche doveri. Invece puntate sempre il dito sul sindaco. Intanto arriva il segretario, un risultato importante, alla fine contano i fatti». Una presa di posizione che riporta al centro una questione politica ormai difficile da nascondere: la tenuta della maggioranza e la capacità del sindaco di assicurare la presenza dei propri consiglieri in aula.

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