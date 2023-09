Consiglio, nascono le cinque commissioni 

Individuati nella serata dello scorso martedì gli organi di supporto al Consiglio comunale e i rispettivi membri. Nascono le nuove cinque commissioni consiliari; rispetto a quelle precedenti sono due volti nuovi saranno incaricati a ricoprire il ruolo di presidente.

La prima commissione è quella al Bilancio, Attività produttive, Partecipate e Programmazione. Nicola Concas (Uniti per Iglesias) mantiene la presidenza, per il ruolo di vice è stata eletta Valentina Pistis (Beppe Pes Sindaco Insieme). Matteo Demartis (Iglesias Progressista) guiderà la seconda commissione (Cultura, Spettacolo, Grandi eventi, Sport e Pubblica istruzione), con Luigi Biggio (FdI) nel ruolo di vice. Un ruolo ricoperto da quest’ultimo anche nella terza commissione (Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzioni, Grandi Opere) che vede Monica Marongiu (Pd) eletta alla presidenza.

L’esordiente

Alberto Plaisant (Mauro Usai Sindaco) è alla sua prima esperienza amministrativa, a lui andrà il ruolo di presidente della quarta commissione (Ambiente, Polizia locale, Viabilità, Decentramento), con Antonio Zedde (Nuova Iglesias) come vice. Prima esperienza alla carica da presidente anche per Marco Loddo (Pd), la quinta e ultima commissione si occuperà di Servizi sociali e Politiche giovanili. Ignazio Mocci (Centro Popolare) sarà il vice. «Le votazioni sono state rapide e si sono svolte in un clima assolutamente disteso e collaborativo - dichiara il presidente del Consiglio comunale Alessandro Pilurzu - Una collaborazione che occorre evidenziare, è presente anche da parte della minoranza fin dal primo giorno di lavoro. Si tratta di una dinamica che non può che far bene alla città» .Alberto Plaisant è all’esordio fra i banchi dell’Aula consiliare e sull’investitura alla carica da presidente della terza commissione si esprime così: «Sono un geologo, un tecnico, nella mia vita lavorativa mi sono sempre occupato di ambiente, questo è pertanto l’incarico che più si addice alle mie competenze - spiega - Conto di poter dare il mio contributo e ora cominceranno gli incontri che definiranno le priorità per le questioni da affrontare e gli atti da programmare».

La proposta

Definiti gli organi di supporto al Consiglio, Luigi Biggio (vice presidente della seconda e terza commissione) lancia un monito: «Mi auguro che il Consiglio comunale recuperi quello che è il suo ruolo politico, perché bisogna constatare che da 10 anni è relegato a mero certificatore delle proposte della Giunta - dichiara - spero che le commissioni consiliari (che hanno un’azione propedeutica al Consiglio comunale e sono fondamentali per alleggerirne i lavori) riprendano pertanto ad operare a tal proposito. Un Consiglio non può e non deve essere soltanto un mezzo per attestare le azioni della Giunta, deve esserne la mente e non il braccio».

