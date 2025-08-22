«Consiglio monco, il sindaco dovrebbe lasciare» 

Scosse politiche in Municipio: nelle ultime settimane un consigliere comunale e una assessora tecnica hanno lasciato la carica ridisegnando gli equilibri dell’amministrazione guidata dal primo cittadino Gian Franco Raffaele Frongia, noto Chicco.

Il 21 luglio si è dimesso il consigliere Gianluca Deplano, che inoltre è presidente della Pro Loco. Una scelta maturata, spiega il diretto interessato, a seguito di «incomprensioni col sindaco» dopo la costituzione dell’associazione turistica: «Sin dalla nascita non era stata vista di buon occhio, tanto che il Comune aveva precisato di non avere avuto alcun ruolo nella sua fondazione». Una vicenda aggiuntasi ad altre tensioni interne alla maggioranza: «In questi cinque anni la Giunta ha perso pezzi, con quattro dimissioni. Il sindaco dovrebbe dimettersi».

Diverso il caso dell’assessora esterna Emanuela Locci, titolare delle deleghe a Cultura, turismo, commercio e politiche giovanili. Le sue dimissioni, due mesi fa, erano rimaste in sospeso; poi Frongia il 13 agosto ha revocato l’incarico per una «verifica politica e di un rilancio dell’azione amministrativa». L’ex assessora ha replicato con toni duri: «Se ero un intralcio agli obiettivi dell’amministrazione ha fatto bene a prendere questa decisione, ma avrebbe dovuto farlo prima. Abbiamo un’idea totalmente opposta di come si amministra il Comune. Il Consiglio si regge su sei consiglieri, di cui due non si presentano praticamente mai: senza di loro non esiste più una maggioranza». Il sindaco inoltre sarebbe «poco attento a ciò che dicono i suoi collaboratori». Il primo cittadino, che (contattato) non ha voluto replicare, ha trattenuto le deleghe in attesa della nuova nomina.

RIPRODUZIONE RISERVATA