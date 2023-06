Consiglio, Melis e Olla gli stacanovisti 

Trentasette riunioni in un anno, con quasi tutti sempre presenti, a parte le assenze giustificate per motivi personali e di lavoro fra i banchi dell’opposizione così come tra la maggioranza. È quanto emerge dal report delle riunioni in questo primo anno di Consiglio comunale a Selargius.

La più presente, insieme al presidente del Consiglio Tonino Melis, è l’esponente di minoranza Francesca Olla, del gruppo Selargius cambia, che non è mai mancata durante le sedute convocate durante il primo anno del Concu bis. Una sola assenza per Mariano Argiolas e Giulio Melis, dei Riformatori, Daniela Cogoni, Forza Italia, Marianna Mameli della Lega. Insieme a Dino Deiana e Giorgia Porcu del gruppo Selargius più, e alla consigliera comunale del Pd Paola Maccioni, che siedono nei banchi della minoranza. Anche il sindaco Concu vanta una sola assenza dopo la riconferma al governo della città a giugno dello scorso anno.

La mamma e il leader

Il record di assenze è della consigliera di maggioranza Vanessa Vargiu - 15 presenze su 35 sedute, considerando le riunione sino a fine maggio - alle prese con l’esperienza da neo mamma: un lieto evento che - per maternità - l’ha tenuta lontana per mesi dal Municipio. Sino al rientro la scorsa settimana, con bimbo al seguito, in Consiglio. Fra i più assenti c’è anche Franco Camba, leader della minoranza, che si deve dividere fra lavoro a Sassari e impegno politico nella sua città. «Sempre presente alle riunioni più importanti», precisa Camba, «in ogni caso, quando proprio non riesco, seguo sempre il Consiglio in streaming e vengo aggiornato dai colleghi dell’opposizione. E poi», aggiunge, «credo che il lavoro di ciascun amministratore vada valutato in base alla qualità del contributo dato e non al numero di presenze in Consiglio, anche perché ritengo di dare un valore aggiunto al dibattito consiliare, in alcuni casi maggiore rispetto ad altri consiglieri più presenti di me».

Il presidente dà l’esempio

Nessuna assenza per il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis. «È stato un anno difficile per tutti, ci sono state incomprensioni, spesso dei malintesi che hanno creato momenti di tensione e contrasto durante le riunioni», commenta riferendosi anche alla richiesta di revoca mossa nei suoi confronti dai gruppi di minoranza. «Sono certo però», sottolinea, «che si possa iniziare a lavorare insieme, al di là delle appetenze di partito, per il bene della città».

Le indennità

Un Consiglio comunale che, in un anno, è costato poco meno di 24mila euro, senza contare le riunioni di commissione. Costi a cui vanno aggiunte le indennità previste per sindaco, assessori e presidente del Consiglio: il primo cittadino Gigi Concu percepisce 3.049 euro lordi, 1.372 euro, sempre lordi, per gli assessori a tempo pieno - Sandro Porqueddu e Oriana Bernardi - 686 euro per gli esponenti della Giunta che non hanno chiesto l’aspettava da lavoro - Gigi Gessa, Rita Ragatzu e Claudio Argiolas.

Nessuna indennità invece per la vicesindaca Gabriella Mameli, consulente in Regione. Mentre per il presidente del Consiglio, in pensione, il compenso lordo è di 1.381 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA