Consiglio, maggioranza in fibrillazione 

Forse il disegno di Villa Devoto (leggi governatore regionale) nella “battaglia” con Palazzo Bacaredda (il sindaco) comincia a prendere forma. L’idea, infatti, di blindare il nome del governatore in carica per la guida della Regione anche al prossimo giro, escludendo già ora la possibilità di cui molti parlano (non il diretto interessato, però) che possa essere invece il sindaco, rimane uno spettro che aleggia insistentemente tra i banchi del Consiglio comunale. A conferma di ciò, oggi pomeriggio il sindaco Truzzu incontrerà tutti i consiglieri del gruppo Solinas presidente, da due settimane cresciuto a cinque componenti dopo l’ingresso di Alessandro Balletto (uscito da Forza Italia) e pronto, avverte il capogruppo Aurelio Lai, a crescere ancora con l’arrivo imminente di un sesto componente. Difficile pensare che nella riunione di oggi non si parlerà di questo, del nuovo peso che oggi ha il gruppo dentro il centrodestra, e di come questo si traduce nei rapporti con il sindaco e la maggioranza.

L’appuntamento

Una verifica di maggioranza, dunque. Per capire come vorrà muoversi il sindaco (che ha sempre detto di voler governare la città e continuare a farlo anche nella prossima consiliatura), ma l’appuntamento di questo pomeriggio sarà anche l’occasione per il gruppo Solinas presidente per mostrare un po’ i muscoli. Che cosa vuol dire? Secondo molti, sarà questa l’occasione per chiedere un nuovo assessorato, anche se i diretti interessati hanno sempre smentito. Ammesso e non concesso che il sindaco sia anche disposto ad assecondare questa richiesta (per molti dei “suoi” stavolta il margine di trattativa è molto ridotto), a un anno dal voto per il rinnovo del consiglio comunale, che significato politico avrebbe chiedere un altro posto in Giunta (dopo quello di Fioremma Landucci)? «Nessuno», dice un autorevole rappresentante di Palazzo Bacaredda. «A meno che il gruppo Solinas presidente non sollevi il tiro, chiedendo per esempio la poltrona di un fedelissimo del sindaco», aggiunge.

Ipotesi, gossip, scenari probabili (anche se magari non tutti plausibili): la realtà dice che finora nessuno si è sbilanciato a chiedere poltrone, né all’interno del gruppo tutti sarebbero d’accordo a seguire questa strategia. «Chiediamo un riconoscimento maggiore da parte del sindaco», ha sempre detto il capogruppo Aurelio Lai. Tradotto: riconoscimento nella condivisione delle decisioni politiche.

I rumors

Intanto i rumors di palazzo continuano a registrare indiscrezioni, come quella che indica nel “sesto” componente del gruppo Marcello Polastri, vicinissimo al presidente Solinas, ma anche Alessandro Fadda (in rotta con il capogruppo dei Riformatori), fino allo stesso presidente del Consiglio Edoardo Tocco (rimasto senza gruppo dopo l’addio di Balletto a Forza Italia).Trame che puntualmente vengono categoricamente smentite dai diretti interessati. Ma le fibrillazioni restano forti. E l’incontro per la verifica di maggioranza di oggi ne è la prova. ( ma. mad. )

