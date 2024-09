Consiglio, la sanità finisce in coda I commissariamenti slittano al 2025 

Doveva essere un disegno di legge chiuso, con soluzioni a questioni urgenti, a partire dalla sostituzione degli attuali commissari delle Asl. Invece niente. La maggioranza si trova ancora nella fase dei sopralluoghi: all’AoU di Sassari, al Brotzu e al Microcitemico di Cagliari. Mentre oggi, all’ordine del giorno della sesta commissione, c’è la medicina dello sport e poco altro. Ma non ancora il ddl che dovrebbe portare ai commissariamenti. La strada delle leggi attese in Aula e trafficata: prima ci sono le Aree idonee, poi l’assestamento da mezzo miliardo, la Finanziaria e il il salva casa di Salvini. Stando così le cose, l’iter della legge per riorganizzare la governance non sarà avviato prima dell’inizio del 2025.

Le criticità

Nel Campo largo, che tante energie ha investito sulla questione in campagna elettorale, serpeggia il malumore. Le criticità – pronto soccorso, medicina territoriale carente, liste d’attesa infinite – sono lì che aspettano di essere superate. Per riuscirci, la Giunta deve innanzitutto mettere in pratica ciò che ha annunciato: nuove teste alla guida delle Asl. Ma il testo che ha scritto, e che ha già approvato – non prevede una riorganizzazione tale da giustificare un commissariamento generale di dodici direttori generali (delle otto Asl, del Brotzu, i due delle aziende ospedaliero universitarie e quello dell’Azienda dell’Emergenza urgenza). Si prevede il ritorno del Microcitemico nell’orbita dell’Arnas Brotzu e degli ospedali di Alghero nella Asl 1 di Sassari, e quindi esiste la possibilità concreta di intervenire al massimo su tre direzioni generali. Forse quattro. Che comunque ricadono nei due poli di Cagliari e Sassari. Troppo poco per chi, nel Campo largo, rappresenta tutti gli altri territori della Sardegna. Se questo disegno di legge non è completo e non è scritto bene, secondo alcuni consiglieri di maggioranza «la responsabilità è solo della Giunta che avrebbe dovuto presentare un testo inattaccabile».

I rischi

Oltretutto, anche i pochi commissariamenti possibili potrebbero non andare a buon fine. I contratti degli attuali direttori generali nominati dal centrodestra scadono fra più di due anni, nel dicembre del 2026, e ci sono sentenze della Corte Costituzionale, ma anche pareri del Consiglio di Stato, che dicono una cosa molto semplice: la sanità non può essere oggetto di cambiamenti legati alla parte politica. Insomma, si temono le cause dei futuri “licenziati” che potrebbero ottenere quanto previsto nel loro contratto residuale fino al 2026.

La strada

Ora, l’unica via per correggere la rotta passa per la commissione guidata da Carla Fundoni (Pd). Non sarà una cosa facile: c’è un duro lavoro di revisione del testo che attende i commissari. Ciò, di per sé, farà tardare l’ingresso in Aula della legge. Per il vicecapogruppo di FdI Fausto Piga «è inspiegabile che la Giunta non parli più di sanità. Inoltre, Il Consiglio si sta riunendo poco e c’era tutto il tempo per discutere sia le aree idonee che il ddl sulla sanità». Secondo il presidente del gruppo M5S Michele Ciusa, «la commissione Sanità ha effettuato sopralluoghi utili per avere un quadro delle emergenze e questo sarà utile nella fase di istruttoria del ddl sul commissariamento delle Asl». Sopralluoghi dai quali, sostiene il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «emerge una realtà ancora più grave di quella che immaginavamo, sia per le difficoltà di erogare le cure adeguate, sia per un certo malcontento che inizia a serpeggiare tra chi lavora ogni giorno nei reparti». Peraltro, aggiunge, «se liste d’attesa, pronto soccorso e medicina territoriale sono le criticità urgenti della sanità, nessuna delle tre è affrontata in un ddl che contiene anche qualche inesattezza».

Il monito

Infine, «i sardi hanno assegnato alla coalizione che ha vinto le elezioni il compito di governare l’Isola in vista di un cambiamento sul fronte sanitario, questo non lo possiamo dimenticare».

RIPRODUZIONE RISERVATA