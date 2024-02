Consiglio, la minoranza diserta l’Aula 

Banchi dell’opposizione vuoti durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. «Non è stata un'assenza ingiustificata», assicurano i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello “Misto” che accusano il presidente del Consiglio, Gino Melis, di essere a conoscenza dell’impossibilità di tre dei cinque rappresentanti della minoranza (Franco Paderi, Michela Vacca e Giovanni Meloni) a partecipare alla seduta del 2 febbraio. «Inesattezze», replica Melis, assicurando, verbale alla mano, che la data è stata concordata insieme durante la riunione dei capigruppo.

La protesta

«Il presidente ha scelto di convocare il Consiglio nell'unica data in cui sapeva che non avremo potuto partecipare all'assemblea», tuonano Michela Vacca e Franco Paderi, evidenziando che i consiglieri Damiano Paolucci e Paola Cocco hanno, invece, scelto di disertare la seduta in segno di protesta.

«Una protesta gentile contro lo svilimento e la deriva antidemocratica della maggioranza. È impensabile che la minoranza sia rappresentata da due soli componenti in conseguenza delle azioni di forza della maggioranza», proseguono gli esponenti dell’opposizione, «il Consiglio ha perso, ormai da tempo, le sue specifiche prerogative: è diventata l'assemblea dell'asservimento al potere di pochi. Non rappresenta più il momento del dibattito e del confronto politico, anche acceso in alcuni casi. Ma è il momento della mera "presenza" perché salvo qualche rarissima eccezione, i consiglieri dall’altra parte occupano il banco senza mai intervenire al dibattito».

Riunione di mattina

Per l’opposizione insomma che loro ci siano o non ci siano alla Giunta poco cambia. «Le parole del sindaco sono state chiare: la convocazione dei consigli la mattina è un accordo preso in campagna elettorale. Il presidente dimentica tuttavia i suoi obblighi di informare tutti i gruppi consiliari, favorendone la partecipazione, in una logica super partes. Invece parteggia per il gruppo di maggioranza a cui appartiene, assecondando le prepotenze di chi gli impartisce ordini e comandi: la sua figura, che costa ben 5 mila euro di fondi pubblici, è totalmente inutile», affermano Vacca e Paderi.

«Il comportamento della minoranza è ingiustificabile: ho cercato in tutti i modi di individuare una data che rispondesse alle esigenze rappresentate durante la conferenza capigruppo», replica Gino Melis, «Il consigliere Damiano Paolucci, in sostituzione della capogruppo Michela Vacca, ha rappresentato la disponibilità del suo gruppo per la mattina del 2 febbraio. Anche la capogruppo di maggioranza, Roberta Lisci, ha indicato la stessa data. Solo il consigliere Franco Paderi ha manifestato la propria personale indisponibilità per quella data, proponendo la sera del 1 febbraio».

Melis assicura che è tutto scritto nel verbale dell'ultima conferenza capigruppo. «Ho parlato anche dei miei impegni professionali, appuntamenti e udienze già fissate, nelle date proposte e mi sono riservato di comunicare la data stabilita in quanto avrei dovuto rinviarli. Nonostante i miei sforzi per venire incontro alle esigenze di tutti e garantire il dibattito politico, inspiegabilmente e senza giustificazioni la minoranza non si è presentata».

