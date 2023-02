Consiglio, in pensione dopo 39 anni 

Trentanove anni in Consiglio regionale per Marcello Tack (che all’anagrafe ne ha 65), che ha lasciato la guida della segreteria generale dell’Assemblea per andare in pensione.

Ieri, l’ultimo giorno di lavoro, coinciso con la celebrazione della giornata regionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti. Il presidente del Consiglio Michele Pais ne ha approfittato per salutare il segretario generale.

«Mi son sentito di ringraziare pubblicamente Marcello Tack che per 39 anni ha svolto un lavoro molto importante, avendo sempre come obiettivo la protezione dell’istituzione consiliare e, da ultimo, come segretario generale, un punto di riferimento insostituibile per l’intero Consiglio, per i dipendenti e per me, considerato che non mi ha mai fatto mancare supporto e sostegno a livello umano e giuridico», ha dichiarato Michele Pais, motivando così il ringraziamento pubblico per il lavoro svolto.

RIPRODUZIONE RISERVATA