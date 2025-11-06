VaiOnline
Abbasanta
07 novembre 2025 alle 00:35

Consiglio,  in arrivo nuovi fondi  

Nuove risorse in arrivo ad Abbasanta per strade e marciapiedi. Il Consiglio comunale ha preso atto di una variazione di bilancio per l’inserimento di circa 33mila euro dall’avanzo dell’Unione del Guilcier. In fase di definizione gli interventi che saranno portati avanti. L’assemblea ha apportato anche altre variazioni al bilancio, tra cui spiccano 7.500 euro destinati agli eventi natalizi e alle luminarie. Confermata l’addizionale comunale Irpef istituita due anni fa per far fronte a varie necessità: l’importo resta allo 0,25%, 15mila euro è la soglia di esenzione. In Aula si è parlato anche di personale con l’approvazione dell’aggiornamento del fabbisogno e della spesa, resta da assumere il nuovo responsabile dell’ufficio tecnico. L’attuale sta lavorando a Nuoro e, in attesa dell’assunzione, garantisce 12 ore ad Abbasanta. Un bando è andato deserto, ora si procederà con uno nuovo. Si cerca un istruttore tecnico per 18 ore settimanali a tempo indeterminato. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

