Consiglio, il Psd’Az rischia di sparire 

Con undici consiglieri regionali, nella legislatura appena conclusa il Psd’Az è stato il gruppo più numeroso. Oggi il partito che ha appena compiuto 102 anni rischia di scomparire dall’Assemblea sarda. La prossima settimana il capogruppo Gianni Chessa potrebbe trasferirsi in Sardegna al Centro 20Venti-Udc, la nuova formazione che proprio ieri ha annunciato l’arrivo dell’unica eletta dello Scudo crociato Alice Aroni. Mentre Piero Maieli, l’altro consigliere autosospeso nelle settimane scorse all’indomani del congresso dei Quattro Mori, sarebbe in procinto di fare il suo ingresso nel gruppo di Forza Italia. Resterebbe a quel punto solo Alfonso Marras che da solo non può costituire un gruppo, e per questo si ritroverebbe iscritto d’ufficio al Misto. Che oggi ospita l’unico eletto della Lega al voto del 25 febbraio, ovvero Alessandro Sorgia.

Una via d’uscita

In realtà, per il partito più antico di tutti la strada per sopravvivere esiste: Marras e Sorgia potrebbero fare gruppo assieme chiedendo una terza adesione tecnica che permetterebbe ai Quattro Mori di continuare a essere presenti in Consiglio regionale. «Ormai con Maieli stiamo uscendo dal Psd'Az», spiega Chessa, che però – almeno a parole – sembra non voler chiudere del tutto i ponti col passato: «Abbiamo invitato la dirigenza a mandare un segnale di incontro, non è arrivato: la settimana prossima scioglieremo il voto. Comunque, parlando seriamente, si tratta di una decisione difficile, non è facile staccarsi da un partito dopo anni di militanza e ideali condivisi. Non sono molto ottimista che la situazione si risolva, vedremo che succede nei prossimi giorni». Chessa ha parlato seduto al tavolo con i componenti di Sardegna al Centro Stefano Tunis, Alberto Urpi ed Alice Aroni (assente Antonello Peru per gli impegni della campagna elettorale nel nord dell’Isola ndr.). Con il movimento di Tunis e Peru l’ex assessore al Turismo condividerà anche le liste da presentare per le amministrative a Cagliari. Infatti, «non c'erano le condizioni tecniche per fare la nostra lista a sostegno di Alessandra Zedda in tempo utile, quindi serviva a poco dividersi, e abbiamo deciso di mettere insieme obiettivi e forze».

Le dichiarazioni

All’appuntamento convocato per comunicare l’ingresso di Aroni, Tunis ha chiarito che «questo momento di avvio della legislatura regionale a noi interessa rivolgerci ai sardi, al nostro ruolo di opposizione nell'Assemblea, entrando nel merito delle questioni e soprattutto non facendo un tipo di opposizione sterile che faccia soltanto il gioco di una maggioranza già in difficoltà. Serve sicuramente un riequilibrio per la parte civica moderata e noi stiamo iniziando questo percorso a partire dalle elezioni amministrative e contestualmente attraverso l'allargamento, in questo momento all'Udc, e successivamente speriamo ad altre nuove forze politiche del gruppo consiliare». Per Aroni, «si riparte in questo modo con una visione comune e un’unità di intenti per lavorare con una opposizione più forte». Urpi si è detto doppiamente contento perché «allarghiamo il gruppo con l’ingresso di Aroni e lo facciamo in un momento in cui parliamo di elezioni amministrative. Questo è importante per me che ho iniziato il mio percorso politico partendo dall’esperienza di amministratore locale nel mio territorio (Sanluri ndr.)».

