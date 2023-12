Consiglio, il link della discordia 

Un link negato fa scoppiare il caso “famiglia” in Consiglio. È quello per il collegamento telematico non concesso alla consigliera Psd’Az Viviana Brau, che lunedì aveva chiesto di partecipare online alla seduta convocata dal presidente Sebastian Cocco per discutere sul tema delle energie rinnovabili. La Brau accusa: «Non sono state tutelate le mie prerogative di consigliera e non sono state riconosciuti nei fatti il ruolo politico e quello sociale di madre». Al telefono il presidente Cocco risponde telegraficamente: «Oggi (ieri ndr) sono impegnato fuori sede per ragioni forensi». Annuncia un intervento per oggi. Dall’opposizione la capigruppo Pd, Natascia Demurtas, sottolinea: «Per i consiglieri non esistono solo diritti, ma anche doveri. È ancor più grave che da gennaio siamo retribuiti con 100 euro a seduta a dispetto di chi lavora sui ponti al freddo e al caldo».

Il caso

Il tema è incandescente dopo che il Consiglio lunedì è stato formalmente rinviato per la mancanza del numero legale a causa della protesta della maggioranza per la convocazione esclusivamente in presenza. Da mesi esiste un’interrogazione, a firma Demurtas-Bidoni, sul regolamento di partecipazione alle sedute online da rivedere dopo la fine dell’emergenza Covid. La Brau però si rifà alle attuali regole e si dice danneggiata come madre. Spiega: «Il presidente ha deciso motu proprio di fissare la partecipazione alla seduta nella sola modalità in presenza, nonostante esista la possibilità regolamentare di fissare il Consiglio anche in modalità mista, ovvero in presenza e online, garantendo la partecipazione da remoto per chi avesse difficoltà. Alcuni colleghi (Pietro Sanna, Giovanna Obinu e Francesco Murru ndr ) hanno addotto motivi personali certificati e richiesto il link per la partecipazione da remoto, ottenendo il diritto di accesso online. Alla sottoscritta, che in alcun modo è tenuta a motivare o certificare la propria richiesta al presidente, tale diritto è stato negato senza motivazione».

Prima la famiglia

La Brau spiega l’assenza: «Sono madre di bimbi piccoli con genitori lavoratori, e posso trovarmi nell’impossibilità ad organizzare per tempo con sopraggiunte necessità e richiedere la partecipazione in remoto. Non sussiste obbligo di motivare né certificare l’adempimento genitoriale». Poi ringrazia i consiglieri intervenuti per stigmatizzare quella definita una «violazione del regolamento».

Emergenza finita

«È vergognoso, finita l’emergenza era chiaro la presenza dei consiglieri in aula, non esistono solo diritti ma anche doveri, è un obbligo nei confronti degli elettori - dice Demurtas -. L’impegno non lo dimostriamo con un collegamento online tenendo la telecamera spenta, i problemi si discutono in aula». Francesco Guccini parla di una «corretta interpretazione, intervenire da remoto è figlio del Covid ormai sorpassato. Abbiamo il dovere morale di partecipare dove si sviluppa il dibattito: l’aula».

