Consiglio, il giorno dei saluti 

«Siamo stati una bella classe». Il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco sfodera l’esempio più calzante per l’ultima seduta consiliare a Palazzo Bacaredda. I cinque anni di governo di Paolo Truzzu, dimissionario per l’elezione alla Regione, si sono conclusi in un clima pacato, ordinato, che – anche se gli interventi hanno rimarcato il contrario – non sempre si è visto di fronte alle tre tele realizzate da Filippo Figari. Un’atmosfera da ultimo giorno di scuola con qualche promosso (Camilla Soru, Alessandro Sorgia e Antonello Floris che hanno preso posizione nella più alta assemblea dell’Isola), qualche inevitabile bocciato e la stragrande maggioranza che tenterà nuovamente l’avventura elettorale nelle votazioni comunali, in programma l’8 e il 9 giugno.

La seduta

Alle 17,37 il segretario Alessandro Cossa fa l’ultimo appello della consiliatura. Tutti presenti tranne la deputata Francesca Ghirra e il sindaco Paolo Truzzu, che ha preferito non partecipare all’assemblea, anche perché oggi scadono i 20 giorni previsti dalla legge prima che le dimissioni diventino effettive e che il Consiglio venga sciolto.

Sul banco della Giunta, a fianco al vice sindaco Giorgio Angius e al presidente Tocco, Viviana Lantini, Fioremma Landucci, Marina Adamo, Alessandro Guarracino, Alessio Mereu, Maria Dolores Picciau, Gabrielal Deidda. Rilevato il numero legale, Cossa dichiara aperta la seduta 17/2024.

L’emozione

Il presidente Tocco immediatamente dopo l’apertura dei lavori ha ricostruito la consiliatura iniziata nell'estate 2019. «Mi mancherà questo scranno perché abbiamo passato cinque anni assieme. Abbiamo vissuto una consiliatura abbastanza morbida. Non ci sono stati grandi problemi come succede nella dialettica politica in un’aula istituzionale. Devo ringraziare il sindaco, la Giunta, il segretario generale e gli uffici, determinanti ed efficienti nella soluzione dei problemi».

Fair play

Dopo il discorso di Edoardo Tocco gli interventi dei consiglieri, qualcuno davvero emozionato. Parole di elogio e ringraziamento per come sono stati condotti i lavori. Il primo a prendere la parola Matteo Massa, seguito da Guido Portoghese, Roberto Mura, Umberto Ticca, Camilla Soru. Rita Polo, Matteo Lecis Cocco Ortu, Stefania Loi, Alessandro balletto, Antonello Floris. Aurelio Lai, con il suo intervento in campidanese, e Antonella Scarfò. Tre minuti di intervententi con lo stesso denominatore: i ringraziamenti al presidente. Ognuno ha raccontato qualche aneddoto, sottolineando la preparazione e l’equilibrio sul governo del dibattito.

Le delibere

Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito Tocco dà il via alla discussione dei punti all’ordine del giorno. quello sulle “aree mercatali scoperte di via Quirra e Is Bingias e l’approvazione del Piano dei posteggi isolati” si annuncia particolarmente delicato, anche per la presenza in aula di alcuni gestori degli spazi aperti che contestano il provvedimento. Dopo una rapida consultazione, «non ci sono i presupposti per trattare l’argomento», la delibera viene rimandata. La discussione si infiamma sull’argomento “Chioschi di Buoncammino”. Non tutti gradiscono le 5 strutture disegnate dal Dipartimento di Architettura dell’Università, ma alla fine la delibera passa.

Alle 20,30 l’ultima seduta del Consiglio comunale si chiude di fronte a un trancio di pizza e a una birra Ichnusa.

