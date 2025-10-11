Consiglio, il centrosinistra sulle spine 

Il pasticcio consumato sulle elezioni per la Città metropolitana, che ha fatto saltare per un voto l’elezione di Marta Mereu (Pd), finito sul candidato di Orizzonte Comune, sarebbe stato solo il detonatore. Ma c’è chi, tra i banchi del Consiglio comunale, insinua maliziosamente che «al Pd serviva solo un pretesto per ribadire le posizioni di forza dentro la maggioranza». Il risultato è che da martedì scorso l’assemblea cagliaritana non ha più il gruppo di Orizzonte Comune: il Pd ha deciso di togliere l’appoggio tecnico che (con Barbara Serra) era stato concesso proprio per consentire a Marzia Cilloccu, unica consigliera eletta con il partito dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu alle elezioni dello scorso anno, di costituire il gruppo (minino due consiglieri, per regolamento).

La vicenda

Premesso che nessuno parla di tensioni né tantomeno di crisi in maggioranza, e non c’è motivo per dubitarne, quello che è accaduto racconta comunque di un equilibrio politico che dopo un anno e mezzo per la prima volta scricchiola. I fatti: Marta Mereu era la candidata indicata dal Pd per entrare a far parte dell’assemblea che rappresenta 17 Comuni dell’area metropolitana. Per l’elezione della presidente della commissione Cultura servivano 5 voti a Cagliari: tre dovevano arrivare dai consiglieri del Pd, due da quelli di minoranza (verosimilmente Giuseppe Farris e Marcello Corrias, che avrebbero annunciato che non avrebbero comunque votato candidati di centrodestra). Sembrava una formalità, invece alla fine è mancato un voto proprio dal Pd. Che, questa è l’accusa che muovono all’interno del partito democratico cittadino, sarebbe stato dirottato sul candidato di Orizzonte Comune, Stefano Piano, nello staff dell’assessore Cuccureddu. Alla fine, insieme al voto scontato di Marzia Cilloccu, l’esponente di Orizzonte Comune è stato eletto mentre Marta Mereu è rimasta fuori. La persona finita sotto accusa nega tutto, naturalmente. Per i vertici del Pd, invece, quel voto è stato dirottato su Piano. Da qui, la scelta di togliere l’appoggio tecnico a Orizzonte Comune, di fatto decretando la fine del gruppo.

La partita

Domanda: perché “punire” il partito di Marzia Cilloccu e non (anche) l’esponente del Pd finito sotto accusa? Si racconta di una riunione dai toni accesi nelle stanze dell’assessorato regionale al Turismo, un faccia a faccia tra i vertici del Pd e quelli di Orizzonte Comune per chiarire la vicenda. Tutti avrebbero negato tutto, nessuno avrebbe confermato alleanze politiche non autorizzate. Il Pd, evidentemente, è convinto del contrario. Di sicuro c’è che il Pd non ha eletto la sua candidata, Orizzonte Comune sì. Da chi è arrivato quel voto? ( ma. mad. )

