Consiglio, i due scenari possibili 

In attesa del ballottaggio resta sospesa l’attribuzione dei seggi del prossimo Consiglio comunale. Di certa c’è l’elezione di Saverio De Roma, il più votato: il candidato della lista Monserrato Libera - che sostiene Tomaso Locci - ha collezionato 400 preferenze. La seconda con più preferenze è Franca Cicotto, di Adesso Sardegna, che ha appoggiato Sanna. Ha preso 352 voti ma non è detto che entri poiché la lista ha preso solo il 7%. La composizione del Consiglio dipenderà infatti dall'esito del ballottaggio, che non prevede premio di maggioranza. Fermo restando che l'Aula monserratina è composta da 20 consiglieri (ai quali si aggiunge il sindaco, che ha anche la funzione di consigliere) chi vince avrà 12 consiglieri, l’opposizione 8.

Se vince Locci

Se sarà confermato Locci entreranno i primi 7 consiglieri di Monserrato Libera (la lista più votata), i primi tre di Monserrato Futura e i primi due di Monserrato Metropolitana. Quindi, oltre a De Roma, ci sarebbero Piergiorgio Massidda (già presidente del Consiglio comunale), Emanuela Stara, Claudia Lerz (entrambe assessore uscenti), Ramona Perra, Manuela Ambu e la new entry Masoud Soleimani. E ancora Bernadette Ibba, Fabiana Boscu (assessora uscente) ed Emanuele Pibiri. Ma anche Ignazio Tidu e Caterina Argiolas. Se tra questi qualcuno sarà nominato assessore, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista.

Se vince Picciau

In caso di affermazione di Picciau, entrerebbero i primi cinque più votati del M5S (Massimiliano Cao, Gabriella Murgia, Alberto Corda - omonimo dell’ormai ex candidato sindaco – Giuliana Marongiu e Patrizia Boi), i primi quattro de La Svolta (Andrea Zucca, Amelia Laura Enna, Andrea Picciau e Gianfranco De Candia), i primi due di Pauli Monserrato (Diego Portas e Francesco Abis) e il primo di Uniti, Gigi Perrotta. Le coalizioni di Corda e Sanna dovrebbero essere rappresentate da due o tre tra i loro consiglieri più votati. Sanna ha annunciato l’appoggio a Picciau al ballottaggio. Flop della lista Civitas, ultima con l’1,5%, mentre Tiziana Mori, che da candidata sindaca ha poi scelto di correre con Alleanza Sardegna in sostegno a Corda, ha avuto solo 40 voti.



