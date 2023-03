Consiglio, gli ultimi undici mesi per Sanità, Province e Piano casa  

In ogni caso, non è previsto lo stanziamento di risorse anche se sempre l’assessore ha ammesso nei giorni scorsi che «stiamo verificando». Potrebbero essere compresi, infatti, fondi per la chiusura dei contratti del trasporto pubblico locale. Per il resto, il testo all’esame della commissione Bilancio contiene già norme importanti. Innanzitutto quella per rendere operativa la riforma che porta a sei le Province e a due le Città Metropolitane. Alcune disposizioni riguardano l’organizzazione dell’amministrazione, consentendo al presidente della Regione di nominare i componenti del suo ufficio di gabinetto con decreto e senza passare prima per una delibera di Giunta. Altre interessano la riforma della Sanità che ha segnato il passaggio a otto Asl. In particolare, cambia il tetto di spesa di ciascuna azienda sanitaria, alzando a 250mila euro la soglia massima. In odore di collegato anche la situazione che si è venuta a creare dopo lo scorporo del Microcitemico dal Brotzu.

Il primo di questi testi ad approdare in Aula sarà il collegato. Il termine per la presentazione degli emendamenti è già slittato due volte. L’ultimo è stato fissato per domani alle 12. I tempi si sono allungati a dismisura per l’esigenza di consiglieri di maggioranza e Giunta di coordinarsi e condividere il contenuto delle proposte di modifica. Il riferimento è soprattutto a quelle dell’esecutivo. Saranno, ha assicurato l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, esclusivamente correttivi di carattere normativo. Dovrebbe essere esclusa l’ipotesi, osteggiata dalla minoranza e da parti della maggioranza, di inserire il ripristino dei consigli d’amministrazione negli enti della Regione. Saranno sicuramente sintetizzate in un emendamento preparato dall’assessore all’Urbanistica Aldo Salaris tutte le norme salvate dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il vecchio Piano casa.

Quattro provvedimenti importanti, cinque se va bene. Più di questo in undici mesi di legislatura non si può fare, anche perché gli schieramenti sono già proiettati sulla campagna per le regionali. Collegato alla Finanziaria 2023 (già ribattezzato da alcuni «scollegato» perché sempre più lontano dall’ultima legge di stabilità), un assestamento di bilancio a giugno, il nuovo Piano casa, la Finanziaria 2024. Il quinto provvedimento potrebbe essere un secondo assestamento, forse a settembre e se avanzano risorse. Per il resto: la proposta di legge nazionale per l’istituzione del collegio unico Sardegna per le elezioni europee già approvato dalla commissione Autonomia. È tutto quello che può affrontare il Consiglio regionale al netto di iter complessi, delle possibili azioni di ostruzionismo dell’opposizione, di tutte le pause (in particolare Pasqua e agosto) da mettere in conto prima della fine del mandato.

La prima legge

Emendamenti

Edilizia

Dopo il collegato dovrebbe arrivare una variazione di bilancio con dentro le risorse che già la precedente Finanziaria avrebbe dovuto destinare ai territori. Il nuovo Piano casa – ovvero una legge di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che conterrà norme di carattere generale – dovrebbe entrare in Aula dopo l’estate, comunque dopo la circolare indirizzata a tutti Comuni per chiarire in modo dettagliato ciò che si può e che non si può fare sulla base delle norme vigenti. Per l’ultima Finanziaria, non è ammesso il ricorso all’esercizio provvisorio, e per approvare in Consiglio entro dicembre, Fasolino dovrà avviare il confronto con le parti sociali e datoriali già dopo l’estate.

«La legislatura non è finita e sono tanti i temi rispetto ai quali governo regionale e Consiglio dovranno confrontarsi», ha detto ieri il presidente dell’Assemblea Michele Pais. Forza Italia ha ribadito la richiesta di un’accelerata anche durante l’ultima seduta del Consiglio. «Il tempo sta scadendo e serve un cambio di passo», è la posizione di Alessandra Zedda, che ha sottolineato la necessità di maggiore attenzione su temi come gli enti locali, la riorganizzazione interna della Regione, la continuità territoriale aerea e i trasporti interni, e la sanità, «visto che Ares e Asl non dialogano». Su Province e sanità dovrebbe essere già risolutivo il collegato. (ro. mu.)

