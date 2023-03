Consiglio, gettoni di presenza fermi 

Il gettone di presenza per i consiglieri comunali non si vede. O almeno il suo aumento, deliberato dalla Regione nella finanziaria di gennaio mettendo fine a uno stallo lungo vent’anni. «Dal 2001- chiarisce Maurilio Murru, presidente dell’Aula consiliare - quando si cominciarono a ricevere 103 euro lordi poi abbassati a 92 per ogni seduta del consiglio». E a 64 per la partecipazione alle commissioni, “cifre irrisorie”, come ammette il pentastellato, che portano al guadagno di circa 5mila euro annui. Eppure la nuova somma di 150 euro è ancora al palo dalle parti di Palazzo Ducale perché si convocano da più di un mese le conferenze dei capigruppo ma senza decidere ancora se accettare la novità.

Controcorrente

«Non parteciperò alla prossima», afferma Christian Luisi del gruppo misto di maggioranza: «Se qualche consigliere vuol fare l’eroe abbassandosi l’indennità lo faccia pure. Non pretenda però che si adeguino anche gli altri». L’aumento, aggiunge Luisi, è “una questione di dignità”. Ma se i 150 euro del consiglio comunale non si possono toccare, diverso è il discorso delle commissioni. «Ci incontriamo - replica Enrico Sini di “Sassari è” - proprio per capire se diminuire questo gettone. Vogliamo dare un segnale che anche noi rinunciamo a qualcosa». Come il sindaco, lo stesso Murru e gli assessori che hanno rispedito al mittente il raddoppio dei propri compensi sempre voluto da Cagliari. «Ma quello lo finanziava la Regione - sottolinea il pentastellato - l’altro invece le casse del Comune». E proprio in una commissione consultiva di Bilancio è stato stimato l’importo massimo di spesa, quantificato in circa 190mila euro annuali. «L’assessore ci ha chiesto di scegliere noi- riferisce Francesco Ginesu di Forza Italia- da quale capitolo prendere i soldi, come i Servizi sociali. Ma mi sono rifiutato». «Smentisco - ribatte Carlo Sardara, responsabile del Bilancio - i Servizi non sono mai entrati nel novero delle scelte. Si tratta di fondi non impegnati e molto tecnici». Sempre Sardara ricorda che, pure se si partecipa a consiglio e commissioni nella stessa giornata, si percepiscono in tutto comunque 150 euro. Insomma, in conclusione, un introito di poco maggiore al passato. E allora perché tanti indugi? «Forse - aggiunge Luisi- qualcuno ha dato indicazioni di dire no». «Se i consiglieri vogliono rifiutare- conclude Murru- se ne discuterà». I soldi possono aspettare.

