Consiglio, gettone più “pesante”  

Dopo il primo passaggio a vuoto (a giugno scorso l’ordine del giorno era saltato per il parere contrario della responsabile finanziaria del Comune), anche per i consiglieri comunali di Serramanna arriva l’aumento del gettone di presenza. Via libera, quindi, all’adeguamento del bonus che passa da 18 a 54 euro lordi a seduta.

Il voto

Caratterizzato dalla mancanza di dibattito vista l’assenza in Aula della minoranza (la delibera ha avuto il si della maggioranza: 11 su 11 presenti), il voto ha provocato qualche polemica a scoppio ritardato. «Ricordo che il consigliere di minoranza Carlo Pahler disse che avrebbe rinunciato al gettone di presenza, vedremo se lui e gli altri saranno coerenti con quanto detto a suo tempo», dichiara il sindaco Gabriele Littera, che non ha dimenticato il vespaio di polemiche seguito al voto sull’aumento delle indennità per sindaco e assessori. L’atto, votato nel 2021 dalla maggioranza, era stato infatti al centro di due interrogazioni consiliari presentate dalla minoranza: la prima dello stesso Pahler che aveva chiesto a sindaco (2.509 euro mensili lordi la nuova indennità) e assessori (1.129 euro lordi mensili) di «rinunciare all’aumento dell’indennità di carica e destinare le somme ai servizi sociali per le famiglie del nostro territorio».

La domanda

Di diverso tenore il quesito («si intende incrementare l’indennità sino al massimo consentito dalla legge?») dell’altro gruppo di minoranza, composto da Gigi Piano, Erika Littera, Barbara Steri e dall’allora consigliere Valter Mancosu. “Io non accetterò l’aumento, voglio mantenere fede alla proposta di devoluzione del gettone per i bisognosi”, risponde a stretto giro di posta Carlo Pahler (gruppo Serramanna Futura), che va anche più a fondo. «Noto che l’unico momento in cui in Consiglio la maggioranza ha votato coesa è stato proprio nel momento dell’aumento dei gettoni, quindi l’unico interesse era guadagnarci». «L’argomento dei gettoni di presenza non è oggetto delle nostre discussioni», taglia corto Gigi Piano (Più Serramanna) che al momento della sua elezione in Consiglio regionale aveva rinunciato al gettone di presenza da consigliere comunale di Serramanna.

«Non so se sia tecnicamente possibile rinunciare al gettone di presenza, ritengo più percorribile la strada di prendere i soldi e poi nei fai quello che vuoi, e li doni a chi vuoi per quello che vuoi», dice il sindaco Littera, che nel 2021 aveva accusato la minoranza di «fare solo demagogia», e che oggi riporta il dibattito alle giuste proporzioni. «I consiglieri di Serramanna percepivano un gettone di presenza da 13 euro netti, che per il ruolo che si vuole interpretare è inadeguato. La politica, a questi livelli, non arricchisce ma se uno deve prendersi lamentele per 180 euro all’anno non vale davvero la pena, non ci paghi neppure i santini della campagna elettorale: o lo fai gratis oppure si riconosce ai consiglieri comunali un’indennità dignitosa».

