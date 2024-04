Consiglio flop, assenze di massa 

Più che i presenti, era importante pesare le assenze. E quelle registrate ieri pomeriggio, alle 17 e 30 nell’aula consiliare del Comune di Nuoro, erano tante e pesantissime. Non tanto quella dei consiglieri di opposizione che compatti non hanno risposto alla convocazione del primo cittadino. Andrea Soddu, orfano della commissioni consiliari da oltre un anno e mezzo, ha convocato un “pre Consiglio comunale” per esporre (ruolo che spetta alla Commissione bilancio) il documento unico di programmazione che dovrà approdare all’approvazione dell’aula. Ma a pesare è stata soprattutto l’assenza di tre dei cinque consiglieri del gruppo Misto, Claudia Fadda, Marianna Palumbo e Stefano Mattu. Fuoriusciti recentemente dal gruppo di maggioranza “Andrea Soddu Sindaco”. Il Dup, così si chiama il bilancio preventivo, è una colonna d’Ercole per il futuro politico di Soddu: se approvato la consiliatura sarà in discesa sino alle elezioni naturali nell’autunno del 2025, altrimenti arriverebbe il commissario.

Botta e risposta

In mattinata, prima del Pre Consiglio è il presidente Sebastian Cocco, dopo aver convocato per questa mattina alle 11 la conferenza dei capigruppo per decidere sul ripristino delle commissioni, a replicare alla parole di Soddu che aveva precisato «la maggioranza ha mandato da un mese al presidente i nomi per ripristinare le commissioni».

Cocco replica: «Sono contento che il sindaco si sia reso conto che le commissioni sono importanti visto che l’anno scorso diceva che il Consiglio avrebbe funzionato lo stesso. Ricordo al primo cittadino che non è compito mio rifarle. Io ho messo in condizioni tutti i gruppi di indicare le preferenze, oggi andando incontro a tutte le esigenze ho convocando la capigruppo per procedere alla ricomposizione degli organi consiliari»

La riunione

Alla chiamata di Soddu rispondono solo Leandro Murru, Giovanna Bonamici, Giovanna Obinu del gruppo “Andrea Soddu Sindaco”, Gabriella Boeddu e Maria Boi del Misto. L’assessora Rachele Piras, parla di un bilancio: «prudente alla voce entrate. Una manovra di 145 milioni rivendicando l’abbattimento dei debiti: «quest’anno di 30 milioni con la Cassa depositi e prestiti e 1,8 milioni col credito sportivo, l’anno scorso erano 40 milioni»

