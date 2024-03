Consiglio fermo da due mesi: «Ci riuniremo quando servirà» 

Ad Assemini il Consiglio comunale non si riunisce da due mesi: lo segnala il gruppo consiliare pentastellato, formato da Sandro Sanna Diego Corrias e Rachele Garau. Del 24 gennaio scorso l’ultima seduta: «Sono trascorsi 55 giorni – sottolinea Sanna – una situazione paradossale e ingiustificabile. L’amministrazione Puddu continua con il suo “tirare a campare” senza una minima programmazione, idee, progetti e vivendo solo dall’eredità lasciata dall’amministrazione precedente. Ricordiamo al sindaco e al presidente che il Consiglio comunale è la massima espressione democratica cittadina e che ci sono temi urgenti da affrontare». Campo di via Coghinas, piscina comunale e bando di igiene urbana sono solo alcuni dei temi tirati in ballo. E poi ancora assunzioni e progetti Pnrr, assistenza a famiglie e imprese, area artigianale e piano urbanistico, programmazione opere pubbliche.

Pronta la risposta del sindaco Mario Puddu: «Il motivo della mancata convocazione è semplice: andiamo in consiglio quando ci sono atti per i quali è necessario riunirsi. Ricordo agli interlocutori che gli atti di esecuzione passano per la Giunta, mentre in Consiglio spesso sono atti residuali. Comunque ci andremo prestissimo: do appuntamento all’opposizione per accogliere interrogazioni e segnalazioni di eventuali nostri inadempimenti. C’è da dire pure che l’opposizione, se ritiene ci sia l’estrema necessità di andare in Consiglio, dispone degli strumenti per richiedere la seduta». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA