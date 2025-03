Consiglio fantasma, la minoranza scrive al prefetto 

La mancata convocazione del Consiglio comunale su richiesta dell’opposizione finisce sul tavolo del prefetto di Nuoro Alessandra Nigro. La richiesta, datata 15 febbraio, era supportata dalla necessità di chiarimenti in ordine alla palestra delle Medie, la raccolta dei rifiuti, l’aggiornamento sull'approvazione del Puc. Stochino aveva respinto la richiesta sostenendo come fosse necessario: «presentare specifiche richieste di deliberazione sulle quali l’organo possa esprimersi con un voto». Stochino invitava a formalizzare le richieste di chiarimenti attraverso lo strumento delle interrogazioni consiliari.

Il consiglieri Nadir Congiu, Marco Melis, Michela Tegas, Denis Pittalis e Bettina Pisanu, correndando la lettera con alcuni pronunciamenti del Tar e del Ministero dell’Interno chiede l’intervento del prefetto e diffida Stochino a convocare l’assemblea. L’ultima volta è stata il 30 dicembre 2024. «Dal nostro punto di vista il presidente del Consiglio ha contravvenuto al regolamento e al Testo unico degli enti locali. I punti da noi proposti rientrano completamente nelle competenze del Consiglio comunale e troviamo comunque sorprendente che la massima assemblea cittadina non venga convocata da più di due mesi, a prescindere dagli argomenti da trattare. Questi ultimi da noi proposti hanno carattere di interesse generale o forse chiedere chiarimenti sul Puc non è consono al Consiglio? Auspichiamo che i lavori riprendano al più presto per il bene della nostra comunità e dell’azione amministrativa».

