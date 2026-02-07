Consiglio: Eurallumina e bilancio 

«A distanza di due mesi dall’occupazione del silo e dalla disponibilità dello Stato a stanziare i 9 milioni e 600 mila euro per salvare stabilimento e lavoratori dell’Eurallumina nulla è cambiato e gli operai non sono stati reintegrati a lavoro: a telecamere spente tutti spariscono e chi deve fare i conti, ogni 27, sono i lavoratori, ancora fuori».

Il Consiglio comunale di Portoscuso si è aperto venerdì sera con l’intervento di Enrico Atzei, consigliere con delega all’Industria e dipendente Eurallumina. Appello accolto dal sindaco Ignazio Atzori. «Faremo una lettera di protesta e di richiesta di chiarimenti al Mimit e alla Presidenza della Giunta regionale – ha detto il sindaco – è inaccettabile che i lavoratori non siano stati ancora reintegrati e che chi è ancora in servizio non abbia fatto gli adempimenti per poter incamerare le risorse». Anche la minoranza, con il capogruppo Stefano Ariu, ha espresso sostegno alla richiesta del consigliere Atzei.

Il bilancio di previsione approvato ieri con i voti della maggioranza vale 21 milioni e 800 mila euro: circa 11 di spese, 8 milioni di investimenti e circa 2 di partite di giro. «Tutte le aliquote sono rimaste invariate – ha detto il sindaco Ignazio Atzori – a breve dovremo tornare in Consiglio per approvare una variazione di bilancio di circa 8 milioni di avanzo di amministrazione». La minoranza ha votato contro il bilancio di previsione 2026-2028. «È un bilancio che formalmente quadra ma non convince perché costruito su equilibri fragili – dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza –. È un elenco di intenzioni, sembrerebbe sia iniziata la campagna elettorale».

