Consiglio, è scontro sulle commissioni 

È stata respinta dal Consiglio comunale la mozione presentata dall’opposizione che chiedeva l’istituzione delle commissioni consiliari. «Un’occasione persa», per i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello misto. «Una perdita di risorse e tempo», invece, per il gruppo “Pietro Pisu sindaco”, che la maggioranza le non voglia è cosa ormai nota da tempo.

Il dibattito

«Come già chiarito in molteplici occasioni in questo contesto non è intenzione di questa maggioranza istituire le commissioni consiliari. Abbiamo istituito quelle obbligatorie per legge e purtroppo l’esperienza delle consiliature precedenti non inducono a ravvisare nelle commissioni uno strumento utile né un’opportunità di velocizzazione dei lavori in aula», sono le parole lette dalla capogruppo di maggioranza, Roberta Lisci, durante la dichiarazione di voto. «Già la maggioranza guidata da Laura Pulga ha amministrato senza fare ricorso alle commissioni, mentre quella precedente di Pisu le ha prima istituite, ma visto lo scarso contributo e l’assenteismo dei membri, non sono state confermate nel 2020». Da qui la decisione di farne a meno.

«Nessun consigliere comunale di maggioranza ha avuto il coraggio di esprimere la propria opinione ma si sono trincerati dietro la lettura di un documento che è difficile credere sia stato realmente condiviso», incalzano i capigruppo della minoranza Michela Vacca e Franco Paderi. «Le ragioni addotte di contrarietà al voto riguardano presunti e non riscontrati malfunzionamenti delle commissioni istituite nelle precedenti consiliature. Peccato che la gran parte dei rappresentanti sia alla prima esperienza consiliare e non si capisce quali siano i dati e i fatti a loro disposizione che giustifichino quanto affermato». Per l’opposizione dunque «il mancato coinvolgimento dei consiglieri nelle scelte programmatorie taglia fuori dalle decisioni che riguardano la città che ci fregiamo di rappresentare e le decisioni rimangano in capo a pochi». Le commissioni consiliari rappresentano «un importante momento di condivisione democratica –proseguono-. Purtroppo durante le sedute consiliari, si riscontra totale assenza di partecipazione di gran parte della maggioranza».

Le voci

Per la maggioranza rimane l’apertura al dialogo e al confronto. «Ci siamo riuniti e abbiamo redatto il documento da me letto. Non possiamo permetterci di paralizzare la macchina amministrativa, come purtroppo è accaduto nel passato, con la costituzione delle commissioni. Il dialogo costruttivo prescinde, per quanto ci riguarda, dalla loro costituzione», ha concluso Lisci.

