Consiglio, è l’ora dei veleni 

In Consiglio comunale è l’ora dei veleni. Udc, Fratelli d’Italia e Prospettiva Aristanis giocano a nascondino durante la seduta dedicata all’esame di sei interpellanze della minoranza. Rispondono all’appello del segretario generale, ma quando la parola tocca all’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete, lasciano i banchi vuoti. Finito l’intervento, tornano al loro posto. È solo l’ultimo segnale di una frattura ormai scomposta.

La frattura

Da tre settimane la maggioranza di centrodestra è logorata da una diatriba interna che ruota attorno all’ingresso o meno di Prospettiva Aristanis in Giunta. Da una parte Fratelli d’Italia e Udc, dall’altra Riformatori, Partito sardo d’Azione, Sardegna al centro 20Venti e Forza Italia. Tutti attendono la mossa del primo cittadino, che ha convocato per oggi un nuovo tavolo politico. Sarà la resa dei conti? A infuocare la vigilia, intanto, ci pensano i Quattro Mori che, dopo essere rimasti a lungo in seconda fila, mentre gli alleati lanciavano bordate a mezzo stampa, escono allo scoperto e mettono sul tavolo la loro ricetta anti-crisi. «Il gruppo misto nell’Esecutivo? Ben venga - chiarisce il commissario cittadino Giovanni Mascia - Non siamo mai stati contrari. Ma, manuale Cencelli alla mano, dovrebbe essere Fratelli D’Italia a far spazio in Giunta, rimettendo nelle mani del primo cittadino una delle tre deleghe».

I numeri

Il partito di Francesco Mura conta nell’Aula degli Evangelisti tre consiglieri e siede al tavolo della regia con il presidente del Consiglio Peppi Puddu, le assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda e alle Attività Produttive Rossana Fozzi. «Abbiamo espresso più volte la nostra posizione durante i vertici di coalizione - prosegue Mascia - Fratelli d’Italia chiede una maggioranza più solida, ma non è disposto a fare nulla».

L’attacco

Nel frattempo, oltre i corridoi di Palazzo degli Scolopi, a tenere banco è ancora la querelle social tra il gran maestro della Loggia d’Italia Umsoi e il deputato Francesco Mura. Quest’ultimo non aveva gradito il cuoricino lasciato dall’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete sotto al post nel quale Gian Franco Pilloni accusava l’ex sindaco di Nughedu Santa Vittoria di voler mandare a casa la Giunta di quel centrodestra che gli aveva garantito l’elezione in Consiglio regionale e in Parlamento. Post sotto al quale erano apparsi, senza riscuotere lo stesso clamore, i “pollici in su” dei sardisti Giovanni Mascia, Marcello Serra, Gian Michele Guiso (poi rimosso) e dell’azzurro Gigi Mureddu. «Esprimiamo la massima solidarietà a Simone Prevete per l’attacco gratuito ricevuto - afferma Mascia - e ci chiediamo a quale titolo Francesco Mura voglia chiarimenti sui rapporti tra la loggia massonica e la Giunta comunale. Fermo restando che, anche nell’ipotesi in cui il nostro assessore appartenesse all’associazione, non costituirebbe un reato».

