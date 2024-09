Consiglio e Giunta, autunno in apnea 

Tre leggi non rinviabili, una proposta di iniziativa popolare al centro del dibattito pubblico, almeno due questioni economico finanziarie importanti sullo sfondo, e poi le fibrillazioni in maggioranza sulle prossime nomine dei commissari delle Asl e degli amministratori delle Province. Sono gli ingredienti di questo autunno caldissimo per la politica regionale, con il Consiglio e la Giunta che fino a Natale lavoreranno praticamente in apnea.

Sanità

Si comincia con il disegno di legge funzionale al commissariamento delle Aziende sanitarie che dovrebbe approdare nella sesta commissione presieduta da Carla Fundoni (Pd) già la prossima settimana. Nel provvedimento c’è il passaggio del Microcitemico dalla Asl 8 al Brotzu (era già stata fatta una leggina dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura ma a quanto pare non è servita a niente) e il ritorno del Marino di Alghero alla Asl di Sassari. Inoltre, si potenzia l’Ares (l’Azienda regionale della Salute guidata dal manager incaricato recentemente Giuseppe Pintor). Dalla legge scaturiranno una trentina di nomine: quelle delle quindici persone che saranno chiamate a coadiuvare il direttore generale dell’assessorato nell’esercizio delle sue funzioni, e quelle dei nuovi dirigenti delle otto aziende sanitarie, del Brotzu, delle due aziende ospedalierio-universitarie e dell’Areus. Nel parlamentino guidato da Fundoni le opposizioni porranno una questione: basterà il ddl annunciato dalla governatrice a consentire alle forze del Campo largo di mettere i propri uomini ai vertici delle aziende? In teoria, i contratti degli attuali direttori generali nominati dal centrodestra scadono fra più di due anni, nel dicembre del 2026, e ci sono sentenze della Corte Costituzionale, ma anche pareri del Consiglio di Stato, che dicono una cosa molto semplice: la sanità non può essere oggetto di cambiamenti legati alla parte politica. Insomma, si temono le cause dei futuri “licenziati” che potrebbero ottenere quanto previsto nel loro contratto residuale fino al 2026.

Nuovo assestamento

Questo giovedì, intanto, è in programma una seduta congiunta delle commissioni Urbanistica e Attività produttive dove gli assessori all’Urbanistica (Francesco Spanedda), all’Ambiente (Rosanna Laconi) e all’Industria (Emanuele Cani) saranno chiamati a riferire sull’attività della task force incaricata di definire le aree idonee per gli impianti eolici e fotovoltaici in attuazione del decreto Pichetto Fratin. I risultati di questa attività saranno presto oggetto di una delibera di Giunta, mentre il passaggio in Consiglio regionale dovrebbe cadere quasi a ridosso del terzo provvedimento importante dell’autunno: l’annunciata variazione di bilancio da circa mezzo miliardo di euro. Su questo punto, l’assessore e vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni ha già avvertito la maggioranza: se non si rispettano i tempi (la variazione è prevista per ottobre) questi 500 milioni rischiano di finire non spesi. E proprio quest’urgenza potrebbe spingere i partiti del Campo largo ha dare la precedenza alla manovra economica rispetto al ddl sulle aree idonee. A novembre, poi, i tempi saranno maturi per ragionare sulla prima Finanziaria della legislatura da approvare entro il 31 dicembre 2024.

Sullo sfondo

I tempi sono strettissimi, considerando anche che alle leggi destinate all’Aula potrebbe aggiungersi la proposta Pratobello 24 contro l’assalto degli speculatori dell’energia che dovrebbe approdare in Consiglio tra poco e di cui i partiti del centrodestra hanno già chiesto il passaggio diretto in Aula con la procedura d’urgenza.

Poi ci sono le nomine: della sanità ma anche dei commissari delle Province. Su quest’ultimo fronte, il tempo è già scaduto e la presidente della Regione Alessandra Todde attende solo le indicazioni dei partiti. Almeno tre Province – Sassari, Nuoro e Gallura – potrebbero finire in quota Pd.

Sullo sfondo restano due questioni: il futuro di Abbanoa e il ruolo della Regione nel processo di fusione degli aeroporti sardi.

