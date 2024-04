Consiglio, domani le celebrazioni per “Sa die” 

Prima dell’attesa convocazione delle commissioni permanenti, in Consiglio regionale c’è un altro appuntamento importante: le celebrazioni, domani a partire dalle 10.30, di Sa die de Sa Sardigna, in ricordo dell’insurrezione popolare del 1794 con la quale vennero cacciati i piemontesi da Cagliari e il vicerè Balbiano. L’evento di quest’anno è dedicato ai giovani – da qui il titolo scelto per questa edizione “Sa die de sa Sardigna, la giornata dei giovani sardi – parteciperanno e interverranno anche gli studenti dell’Istituto comprensivo di Cabras e dell’Istituto globale di Sant’Antioco. La celebrazione sarà aperta dal presidente del Consiglio, Piero Comandini, seguiranno i saluti del senatore Marco Meloni, questore del Senato della Repubblica e delegato del presidente del Senato. Dopo i saluti, la banda musicale della Brigata Sassari intonerà l’inno ufficiale della Regione Sardegna “Procurade ’e moderare”, seguiranno gli interventi dei rappresentanti del Comitato Sa Die, Luciano Carta e Gianni Loy, degli studenti, dell’assessora regionale della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, e della presidente della Regione, Alessandra Todde. In chiusura la banda musicale della Brigata Sassari intonerà l’inno della Brigata e altri brani.

Il presidente dell’Assemblea Piero Comandini convocherà le commissioni per venerdì 3 maggio o, più verosimilmente, per lunedì 6.

