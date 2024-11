Consiglio diviso sulla Pratobello 

L’energia divide il Consiglio e la Legge di Pratobello aleggia sull’emiciclo, nel giorno del dibattito sul ddl 45 sulle aree idonee. L’opposizione è certa che «il disegno di legge della Giunta cadrà per mano dei giudici della Corte costituzionale». E individua la Pratobello 24 come lo scudo eolico legittimato da 211mila sardi. Ma, pur inserendo le parti salienti della proposta di legge di iniziativa popolare come emendamento (in tutto sono 1.700), si è visto cassare dal Campo largo le integrazioni. E i comitati? C’è già chi pensa a un referendum abrogativo, qualora il ddl 45 diventasse legge. Gli attivisti della Rete Pratobello non sono stati fatti entrare in Consiglio ad assistere ai lavori. E oggi, verso le 10, una parte di loro riprenderà il presidio. Poi ci saranno anche altre due iniziative pacifiche di protesta. Quanto al promesso incontro con i capigruppo, dovrebbe tenersi domani: «Stiamo verificando l’orario», ha confermato il presidente dell’assemblea Piero Comandini.

La giornata

Il Campo largo ha cercato di dribblare le eccezioni poste dalla minoranza sul ddl 45, anche quando si è discusso delle ricadute paesaggistiche della norma. È la sintesi della seconda giornata di dibattito sul disegno di legge aree idonee, la prima di sostanza dopo la discussione generale, seguita dall’occupazione dell’Aula, mercoledì scorso. In Consiglio, per tutta la mattina, c’erano la governatrice Alessandra Todde e l’assessore all’Industria Emanuele Cani. «Non esistono leggi perfette», ha argomentato Fausto Piga (FdI), «ma qui bisogna evitare di andare a sbattere contro un muro».

I coordinamenti

Delusi i rappresentanti dei comitati contro l’assalto eolico: «Il Consiglio chiude le porte al pubblico, compreso ai comitati e al sottoscritto. Certamente non un buon segnale», dice Michele Zuddas, avvocato dei coordinamenti. «Tuttavia ciò che preoccupa rimane sempre la posizione della presidente, che rischia di rendere vani i segnali di dialogo sulla Legge Pratobello tra maggioranza e comitati. Purtroppo, pur apprezzando alcune aperture da parte di autorevoli membri della maggioranza, il timore è che, una volta approvato il disegno di legge 45, la legge Pratobello venga riposta in un cassetto. Non va dimenticato, infatti, che da fine mese i lavori del Consiglio saranno orientati solo ed esclusivamente al Bilancio. Significherebbe far slittare l’esame della Pratobello al 2025: situazione inaccettabile».

Il dibattito

I lavori, il cui inizio era previsto per le 10, sono slittati di quasi due ore per un vertice dei capigruppo della minoranza sulla linea da seguire durante la seduta. In apertura, Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) ha posto una pregiudiziale per il proseguimento del dibattito: il tema ha riguardato l'ordinanza del Consiglio di Stato, che sospende fino a febbraio la possibilità delle Regioni di normare le aree idonee. La pregiudiziale è stata respinta dall'Aula, che ha così cominciato l'esame del primo articolo e degli emendamenti. In mattinata, come nel pomeriggio, gli interventi sono stati, per dirla con le parole di Corrado Meloni (FdI), «un soliloquio dell’opposizione». Franco Mula (Alleanza Sardegna) ha chiesto «di specificare meglio che cosa si possa pare nei 27 ambiti costieri». Alessandro Sorgia (Lega) ha insistito: «È un atto grave che la Todde non si interessi a 211 mila firme e che vari una norma che sposa il decreto Draghi. Siamo al paradosso che le aree non idonee diventano idonee con procedura ordinaria. Tante belle illustrazioni ma nessuna cartografia». Alberto Urpi ha poi domandato: «Quanti Comuni hanno risposto alle richieste della Regione sulle aree idonee? Con la Pratobello si è persa un’occasione». E se l’assessore all’Industria Emanuele Cani ha risposto che hanno partecipato all’iter della legge sulle aree idonee 210 sindaci, dopo che «chi c’era prima di noi ha deciso di non decidere», Alice Aroni (Udc) ha definito il ddl 45 «uno schiaffo all’Autonomia» e il riformatore Umberto Ticca ha ricordato: «È difficile che fuori da qui si accetti che una proposta di legge da 211mila firme venga ignorata». Quindi ha concluso: «Questa norma si appiglia alle tre righe del decreto Pichetto Fratin, siamo davanti a impugnazione certa». Dopo che Piero Maieli ha annunciato che «FI potrebbe anche occupare l’Aula per la Pratobello», Paolo Truzzu ha dichiarato: «Questa norma rifà al decreto Draghi per cercare di fare l’esatto contrario del decreto Draghi e non considera lo Statuto l’unica arma a difesa della Sardegna». Critico anche Antonello Peru (Sardegna al Centro 20Venti): «Norma non di prospettiva, inadeguata». Per molti emendamenti si è fatto ricorso al voto segreto.

Nuova seduta

Il Consiglio si riunisce di nuovo oggi alle 10.

