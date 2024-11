Consiglio diviso sui comitati di quartiere 

I comitati di quartiere mettono ancora in crisi la maggioranza consiliare del Comune di Carbonia. Nel corso dell’ultima seduta è passata una mozione presentata dal gruppo Sinistra futura e Movimento Cinque Stelle che invita la Giunta ad indire entro un mese le elezioni per i comitati, che non sono mai stati rinnovati dall’insediamento della nuova amministrazione.

Il voto

La mozione è passata con il voto compatto della minoranza, l’astensione quasi unanime della maggioranza, compreso il sindaco e l’unico voto contrario di Diego Fronterrè. Nel testo della mozione, esposta dal consigliere uscente Matteo Sestu, si ricorda come: «Nel programma elettorale della maggioranza si può leggere che i comitati di quartiere possono essere eletti subito dopo l'insediamento di Giunta e Consiglio». Nel prosieguo il documento afferma che «i gruppi di Sinistra futura e M5S stelle, hanno già presentato in aula un’interpellanza e una mozione che chiedono la convocazione delle elezioni, preceduta dalle necessarie modifiche regolamentari», aggiungendo inoltre che «la prima commissione consiliare, competente in materia di regolamenti, ha già discusso ampiamente e deliberato il nuovo assetto del regolamento». Proprio su questo tema in aula ci son stati pareri contrastanti.

Il dibattito

Il sindaco da una parte ha rimandato la palla al Consiglio affinché «vengano apportati tutti gli adeguamenti regolamentari per permettere la convocazione delle elezioni» dall’altra il consigliere del Pd Alberto Pili ha ricordato al sindaco come «per ben due volte la commissione competente, prima sotto la presidenza di Alessia Cadoni e successivamente di Giacomo Floris, ha licenziato il nuovo regolamento con le modifiche necessarie». Per questo motivo lo stesso consigliere ha rilanciato la palla alla dirigenza competente e alla Presidenza del Consiglio “affinché il nuovo regolamento venga portato all’attenzione dell’assemblea». Al termine del dibattito si è passati al voto che ha invitato l’amministrazione a provvedere in tempi celeri a istituire nuovamente i comitati. Soddisfazione da parte dei presentatori della mozione, per voce della consigliera Francesca Pili che afferma: «Finalmente il Consiglio, dopo più di due anni, si è espresso affinché vengano organizzate le elezioni per una realtà fortemente sentita e che è mancata in città, soprattutto nelle frazioni e periferie».

Le reazioni

Compiacimento da parte del comitato di quartiere di Serbariu che in una nota scrive: «Totale soddisfazione e condivisione del provvedimento. Più volte il Comitato di quartiere di Serbariu ha interloquito con il sindaco, i membri della Giunta e i componenti del Consiglio sollecitando l'indizione delle elezioni in modo che i Comitati fossero guidati da un Presidente e un Direttivo pienamente legittimati ad operare». Anche l’ex presidente del comitato di quartiere di Barbusi Lorenzo Congia apprezza il provvedimento: «È stato un grosso errore non mettere più in piedi i comitati e quindi il provvedimento di ieri è sicuramente positivo».

