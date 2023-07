Consiglio, diserzione in massa 

Un Consiglio comunale senza presidente o un vice non si era mai visto. È successo ieri con l’aula chiamata all’approvazione del bilancio di previsione e delle tariffe Tari e Imu. Assente il presidente Sebastian Cocco contemporaneamente ai due vice, Narciso Guria e Angelo Arcadu. A presiedere la seduta il consigliere più anziano, Marcello Calia. A garantire il numero legale alla maggioranza la consigliera di opposizione del Psd’Az, Viviana Brau (che vota tutte le delibere con la maggioranza) e Pietro Sanna, candidato sindaco per il centrodestra. Sanna non partecipa solo al voto delle delibere sul bilancio e sul riconoscimento di due debiti. Assente l’opposizione che attacca: «Soddu resiste con i voti della destra. È un bilancio asfittico votato da automi che alzano la mano senza conoscere quello che votano. Sanno che aumenta la Tari e il Redentore lo organizzano da Lisbona?».

Abdicano

Il vuoto tra i banchi dell’opposizione, ma soprattutto in quello del presidente, fa rumore. La seduta scivola senza dibattito e in un’ora (appello compreso) si approvano 12 punti all’ordine del giorno tra cui il bilancio previsionale, cioè la linea politica del prossimo anno, insieme alle tasse comunali. Alla fine della seduta Soddu, dopo i complimenti all’assessora al bilancio Rachele Piras «per aver portato in tempo l’approvazione del documento previsionale», tuona: «Dispiace constatare l’assenza del presidente del Consiglio e della gran parte dei consiglieri di opposizione. Chi si è candidato ad un ruolo pubblico, oggi ha deciso di abdicare al proprio ruolo». Dalla maggioranza parla anche Francesco Murru: «Abbiamo garantito non solo la continuità dei servizi al cittadino e diverse iniziative culturali, ma anche risorse per proseguire il nostro programma politico. L’assenza della maggior parte dell’opposizione e del presidente è una grande mancanza di responsabilità».

Controattacco

A mettere i puntini sulle i è Angelo Arcadu di Forza Italia. «La mia assenza non è motivata da un disinteresse nei confronti delle responsabilità istituzionali, ma coincidenza con altri obblighi personali. Il sindaco - prosegue - sembra ignorare, o intenzionalmente tralasciare, che in due occasioni ho presentato una mozione per l’emergenza abitativa. Invece il gruppo politico del sindaco per due volte consecutive non ha garantito il numero legale per la trattazione della mozione».

Le accuse

Se Sebastian Cocco non interviene, lo fanno i consiglieri Giovanni Dettori, Narciso Guria ed Emilio Zola. «Soddu - dicono - per garantirsi la poltrona, ha chiesto soccorso a Viviana Brau del Psd’Az e Pietro Sanna, candidato sindaco per la destra. Poiché si trattava del bilancio di previsione 2023, l’atto politico principale di una amministrazione dove sono tradotti in cifre gli impegni con gli elettori, si può dire che Soddu è di destra, la stessa che governa la Regione con Solinas. Lo sanno i consiglieri che hanno votato un bilancio con aumenti della Tari? E cosa dicono sul fatto che l’organizzazione del Redentore è affidata a una ditta di Lisbona?».

Le tariffe a mastello

Tra le delibere approvate c’è quella sulla tariffa puntuale della Tari, che prevede la penalità di 2,43 euro per ogni conferimento di secco indifferenziato oltre il numero massimo delle 29 volte all’anno. Invariate Imu e Irpef. L’assessora Piras ha evidenziato che sono stati garantiti gli equilibri di bilancio. Tra le previsioni di spesa 900 mila euro per la Casa protetta, 1,7 milioni per la piscina di via Lazio, e 500 mila euro per minori e persone fragili.

