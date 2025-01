Consiglio, Dessena  rimane in carica 

Il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso di Giulia Corda, che contestava l’elezione di Giuseppe Marco Dessena alla carica di consigliere regionale. Il ricorso, presentato dalla candidata della lista “Alleanza Verdi e Sinistra” nella circoscrizione di Nuoro, mirava a ottenere la decadenza di Dessena, sostenendo che fosse ineleggibile, perché ricopriva la carica di consigliere di amministrazione dell’Isre al momento della candidatura. Corda, prima dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione di Dessena, tramite i legali Mauro Tronci e Marco Maggio, ha sostenuto l’ineleggibilità di Dessena perché membro del cda di un ente «dipendente dalla Regione», ossia l’Isre. Ma per la difesa rappresentata da Angelo Mocci, l’Isre è un «istituto soggetto alla vigilanza della Regione» e non «dipendente» dalla Regione, pertanto la sua posizione rientrava nelle cause di incompatibilità, non di ineleggibilità. Tesi anche dei giudici che nella sentenza ricordano come Dessena si era dimesso dal cda dell’Isre prima che venisse sollevata una contestazione formale dal Consiglio, per cui non sussiste alcuna causa di incompatibilità che giustifichi la sua decadenza. Al telefono, l’avvocato Mocci è telegrafico «non commento le sentenze soprattutto quando sono chiare».

