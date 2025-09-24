VaiOnline
Aidomaggiore
25 settembre 2025 alle 00:33

Consiglio dei ragazzi 

La nuova sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi di Aidomaggiore è Giorgia Marras. La prima cittadina, durante la cerimonia di insediamento, ha sottolineato come l’incarico rappresenti «una grande opportunità di crescita e di responsabilità verso la comunità». Alla guida del gruppo “Uniti per Aidomaggiore”, la sindaca seguirà anche la delega ai Rapporti con enti e istituzioni e all’Istruzione. Al suo fianco il vicesindaco Francesco Virdis, con delega alla Cultura e all’assistenza a giovani e anziani. Completano la squadra Alessia Catarinangeli (Ambiente), Eleonora Marras (Sport) e Marta Muroni (Giochi e Tempo libero). Promotori dell’iniziativa la dirigente scolastica Bonacattu Brasu e il professor Mario Di Rubbo. A presentare un programma anche Ilenia Ardu e Michela Masia. ( a.o. )

