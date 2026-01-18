Consiglio dei ragazzi già al lavoro 

A Ghilarza è stato rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi. La sindaca è Nicole Loi, vice Carlo Jacopo Ledda, mentre la carica di assessori è stata affidata a Edoardo Fadda, Alessio Zedde, Samuele Deriu, Linda Murtas, Giacomo Spiga, Simone Antioco Tolu, Stefano Lai, Sophia Vacca. Stavolta si è deciso di coinvolgere le due quinte della Primaria in modo che il Consiglio resti in carica per tutto il periodo in cui gli alunni frequenteranno la scuola.

«Non esiste maggioranza o minoranza, qui si collabora: il vice è il candidato a sindaco dell’altra lista. Gli alunni hanno risposto molto bene, presentando programmi interessanti: lavoreranno sull’inclusione, sono previste visite agli anziani, giornate dedicate agli strumenti della musica sarda e sensibilizzazione sull’ambiente», spiega Mario Di Rubbo, coordinatore regionale dei Consigli comunali dei ragazzi. Presenti anche il sindaco, Stefano Licheri, la preside, Bonacatu Brasu, e per la questura Nicola Colitti. ( a. o. )

