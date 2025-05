Consiglio dei ragazzi e caccia al tesoro, studenti protagonisti 

«Non mi aspettavo di essere qui, tanto meno di fare un’attività del genere», afferma una studentessa del liceo delle Scienze umane di Nuoro, con addosso una canotta arancione e la bandiera dell’Unione europea. «Sento forte il senso di comunità che l’Europa vuole trasmettere. È fondamentale, anche alla luce dei vari conflitti che purtroppo stiamo vivendo». Una giornata speciale, soprattutto di questi tempi. Capace di sprigionare unità e coesione, partendo dal cuore della città e con il supporto di tanti giovanissimi. Nuoro ieri ha dato l’esempio, ha imbastito una fitta serie di iniziative per la Giornata dell’Europa. Nel nome dei padri fondatori dell’Unione europea, in testa Robert Schuman. Prima un Consiglio comunale dei ragazzi degli istituti comprensivi cittadini, riunito in seduta straordinaria nell’auditorium della biblioteca Satta. Poi una singolare “Caccia al tesoro”, tra i vicoli di Santu Predu. E in primo piano “L’Unione europea, 75 anni di attività e cooperazione”.

«Ricordare il 9 maggio del 1950 significa tenere vivo l’impegno dei padri fondatori dell’Unione europea - dice Salvatore Boeddu, del Centro Europe Direct - persone che si batterono per la pace». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA