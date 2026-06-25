Consiglio da remoto, proposta di legge Pd per mettere ordine 

Le polemiche sulle modalità di svolgimento del Consiglio comunale di Nuoro approdano in Regione. Il Pd ha presentato una proposta di legge di sei articoli, per disciplinare la partecipazione da remoto negli enti locali, riaffermando il principio della presenza fisica nelle assemblee elettive. Il testo, porta la prima firma di Roberto Deriu.

L’iniziativa dopo il dibattito sull’utilizzo delle sedute da remoto da parte di amministratori. «È a questa incertezza - dichiara Deriu - che si intende porre rimedio: nelle assemblee elettive si è presenti». Per i Dem, la partecipazione è elemento essenziale del mandato. «La presenza nella sede pubblica non è formalità, ma parte del mandato. Chi si è fatto eleggere ha promesso impegno, dedizione e ha giurato di servire le istituzioni con disciplina e onore: lo svolgimento delle sedute in presenza garantisce confronto, pubblicità dei lavori, controllo tra le forze politiche e trasparenza». L’obiettivo è circoscrivere l’utilizzo ai casi necessari. «La proposta non vieta il collegamento da remoto - conclude - lo riconduce alla sua funzione, quella di strumento eccezionale a tutela di chi, per gravi motivi, sarebbe impossibilitato a partecipare».

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