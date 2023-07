Consiglio convocato ma resta l’incognita sulla crisi politica 

Una data sul calendario c’è, ma non è detto che coincida con il superamento della crisi. L’assemblea civica torna a riunirsi il 28 luglio, il 31 in seconda convocazione. lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del Consiglio Pepi Puddu. I partiti di maggioranza e opposizione si sono ritrovati per la prima volta faccia a faccia dopo le due sedute disertate dal sindaco e dai cinque consiglieri di Forza Italia, Partito sardo d’Azione e Sardegna al Centro 20Venti. «Clima sereno», giurano alcuni presenti, come se il veleno non circolasse da settimane a Palazzo degli Scolopi. D’altronde le alternative erano poche: le scadenze non attendono e Massimiliano Sanna ha ceduto ai solleciti del presidente dell’assemblea che, non senza imbarazzo, per due volte ha dovuto mandare a casa i consiglieri regolarmente in Aula (e che solo per aver risposto “presente” all’appello, secondo regolamento hanno diritto al gettone di presenza di 100 euro). All’ordine del giorno il rendiconto dell’esercizio 2022, la verifica degli equilibri, una variazione al bilancio, il piano di trasferimento degli usi civici e il regolamento della pinacoteca comunale. All’elenco potrebbe aggiungersi qualche interpellanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA