Consiglio, confronto tra capigruppo 

Si riunisce oggi alle 8.30 la conferenza dei capigruppo per programmare i prossimi lavori del Consiglio comunale. Sarà l’occasione per affrontare la questione logistica delle sedute, che da oltre un anno si svolgono nella sede della Provincia a causa dei lavori di ristrutturazione dell’Aula degli Evangelisti. Nelle prossime settimane, l’Aula provvisoria sarà trasferita nel rinnovato teatro San Martino, soluzione che dovrà ora essere formalizzata e organizzata nei dettagli. Ma l’attenzione è tutta rivolta alla crisi in maggioranza, ancora irrisolta nonostante la recente nomina di Gigi Mureddu come assessore a Bilancio e cultura. La scelta non ha ricompattato Forza Italia: i quattro consiglieri dissidenti hanno abbandonato l’ultima seduta, facendo mancare ancora il numero legale. La prossima riunione del Consiglio si annuncia insidiosa per Massimiliano Sanna. All’ordine del giorno ci sono punti delicati: l’approvazione delle nuove tariffe Tari e del rendiconto appena licenziato dalla Giunta, provvedimenti che richiedono numeri certi. E non mancano le insidie interne: tra i temi in discussione figurano anche diverse interpellanze presentate dagli stessi consiglieri di maggioranza. ( m. g. )

