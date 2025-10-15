Consiglio comunale zoppo, è bufera 

È un valzer di numeri, accuse, polemiche ma anche silenzi assordanti. La convocazione dell’ultimo Consiglio comunale di Uras, due giorni fa, ha scatenato un fiume di polemiche. Nonostante le dimissioni di sette consiglieri, il 30 settembre, che hanno fatto venire meno il numero legale per continuare a governare, il sindaco Samuele Fenu è andato avanti per la sua strada: ha “sostituito” il dimissionario Salvatore Tuveri, l’unico tra quei 7 che nelle motivazioni non aveva fatto riferimento a divergenze politiche (e quindi il solo che poteva essere sostituito) con la nuova consigliera Emanuela Urracci.

Quindi da due giorni, e chissà per quanto, l’Assemblea civica, che per legge deve essere composta da 12 esponenti, ne ha solo 6.

L'assemblea

In Regione ieri è arrivata una nota firmata dai cittadini che martedì hanno seguito il Consiglio. «La prima udienza alla quale non si è presentato nessuno non è stata verbalizzata, come prevede il regolamento. La segretaria ha risposto che non era necessario: come è possibile? – scrivono Laura Dessì, Elena Caddeo e Grazia Ibba – Al Consiglio, in seconda convocazione, erano presenti 5 consiglieri più il sindaco. Il regolamento prevede la validità della riunione con la presenza di 6 componenti: chiediamo chiarezza».

La posizione

Martedì sera, dopo il Consiglio, sulla pagina Facebook del Comune è apparso un comunicato: «Le motivazioni che hanno indotto tali dimissioni non sono risultate uniformi né condivise tra i consiglieri coinvolti, consentendo di procedere regolarmente alla surroga del consigliere dimissionario per motivi differenti da quelli per lo scioglimento del Consiglio». La neo consigliera Emanuela Urraci invece sottolinea: «Ha prevalso il senso di responsabilità verso i nostri concittadini, non potevamo permettere che questo paese sprofondasse nell’inerzia».

Le accuse

I sette dimissionari invece sono compatti: «Siamo valutando eventuali azioni legali sulle dichiarazioni diffuse via Facebook. Ciò che è stato scritto non corrisponde alla realtà dei fatti. Le dimissioni ai sensi dell’articolo 141 comma 3 del Tuel sono contestuali a prescindere dalle motivazioni. Il sindaco rischia di pagare i danni erariali di una convocazione fatta impropriamente e fuori questa condizione». Chiara la loro richiesta: «Il Consiglio va sciolto».

I silenzi

L’assessore regionale agli Enti locali, Francesco Spanedda, al quale i dimissionari hanno chiesto di valutare eventuali irregolarità, preferisce non rilasciare dichiarazioni.

Dalla Prefettura invece fanno sapere che sul caso specifico può intervenire solo la Regione.

La storia

Samuele Fenu è stato eletto sindaco il 12 giugno 2022 e ha nominato assessori Alberto Cera (vice), Rita Piras, Luca Schirru e Paolo Porru. Il primo a lasciare è stato il consigliere di minoranza Aldo Tullio Rizzetto (30 marzo 2023), poi l’esponente di maggioranza Davide Cancedda (22 maggio 2024) «per incompatibilità» e infine, a dicembre 2024, è stata la volta di Rita Porcu, dell’opposizione. Ma i primi veri malumori sono emersi a fine gennaio, quando Fenu ha allontanato gli assessori Piras, Schirru e Porru «per assicurare il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati». A giugno se n'è andata l’assessora Elena Caddeo: «Troppi malumori nel gruppo»; a luglio ha perso la delega di assessore il vice Alberto Cera «perché intralcia la realizzazione del programma», aveva scritto Fenu. Il 31 settembre si sono dimessi in massa Luca Schirru, Paolo Porru, Rita Piras, Alberto Cera, Anna Maria Dore, Antonio Melis e Salvatore Tuveri. Da inizio mandato le dimissioni sono state 11.

