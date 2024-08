Consiglio comunale urgente dopo il fallito attentato  

Il Consiglio comunale di Galtellì è convocato in via straordinario per domani dopo il fallito attentato alla casa dello sport e alla società Tuttavista scoperto durante la notte del borgo, alla vigilia di Ferragosto.

Il sindaco Franco Solinas e l’amministrazione comunale invitano i cittadini a partecipare. «Un’occasione fondamentale per riflettere su questi episodi e ribadire con forza i valori di rispetto, solidarietà e legalità che dovranno unire ancora di più la nostra comunità - sottolineano -. È un passaggio necessario e per noi molto importante, che permetterà di rafforzare la coesione sociale e dare un segnale chiaro e preciso contro chi vuole destabilizzare un paese e non solo». (f. u.)

