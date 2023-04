Consiglio comunale, ultimo atto 

Il Consiglio comunale approva il bilancio consuntivo, l’acquisizione di diversi beni ex minerari dismessi e dell’immobile in piazza Collegio che ospitò i gesuiti. Questi i punti salienti di quello che con ogni probabilità, è stato l’ultimo Consiglio prima delle nuove elezioni. La conferma arriva anche dal presidente del Consiglio: «A meno che non ci siano nelle prossime settimane degli atti straordinari e l’unanimità da parte dei consiglieri di doverli votare - ammette Daniele Reginali - la seduta di giovedì ha rappresentato l’ultimo atto in aula».

Gli atti

Un ultimo atto che ha registrato in aula il numero legale di consiglieri presenti e che fra gli altri ha registrato l’approvazione del bilancio consuntivo e quella del protocollo d’intesa fra il Comune ed Igea. Sul piatto la concessione da parte dell’ente che gestisce i beni dismessi di alcuni fra immobili ed aree ex minerarie, fra le quali la Laveria Lamarmora e la Galleria Ornella. «Si tratta di un’acquisizione importantissima per la città ed il territorio. - spiega il sindaco Mauro Usai - Il progetto prevede, infatti, il ripristino di una discenderia meccanica che garantisce l’accesso al sito della Laveria e da qui, la salita di livello dopo aver percorso dieci scalini per poter arrivare fino a Masua attraversando la galleria Ornella. In pratica sarebbe questo l’inizio della visita al sito di Porto Flavia». Allo stesso modo il Pozzo Sella e la Galleria Villamarina saranno collegate per un percorso in sotterraneo.

Piazza Collegio

All’ordine del giorno anche la proposta (poi deliberata) dell’acquisizione in comodato d’uso gratuito dalla Provincia, dell’immobile presente in piazza Collegio: uno stabile storico che ospitò la compagnia dei gesuiti sul finire del 1500 e che fu sede degli istituti scolastici superiori dei “geometri” prima e del liceo artistico poi. L’idea è quella di fare della struttura un ostello della gioventù: «Perché non sarà deputata alla sola accoglienza - spiega meglio Usai - sarà invece un luogo di ricettività per tutti i giovani che fanno i percorsi di intercultura, dell’Erasmus, per chi frequenta i master dell’Università di Monteponi». Dunque un polo di accoglienza internazionale nel cuore della città, che coniugherà il turismo e la ricettività alla cultura, in una sede che ospiterà anche eventi e musei.