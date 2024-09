Consiglio comunale sul bilancio e sulla legge di Pratobello 

Convocata il prossimo lunedì (in seduta di prima convocazione alle 18 ed eventuale seconda convocazione prevista per martedì alle 19) presso l’aula consiliare in piazza Municipio una seduta straordinaria del Consiglio comunale. Sui banchi dell’assemblea civica all’ordine del giorno saranno presenti oltre alle proposte di deliberazione per la “variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026” e all’approvazione del bilancio consolidato del 2023, anche la mozione presentata dal consigliere di minoranza Antonio Zedde (Nuova Iglesias) sulla necessità di portare all’attenzione del Consiglio regionale il progetto di legge d’iniziativa popolare denominata “Legge Pratobello 24”. (ad. s.)

