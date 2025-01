Consiglio comunale sugli attentati 

L’emergenza attentati a Siniscola sarà al centro del Consiglio comunale in programma giovedì. La seduta è fissata per discutere vari argomenti di carattere finanziario ma sarà senz’altro il tema legato alla violenza quello che terrà banco più di tutti. La catena di attentati che conta 33 mezzi distrutti dalle fiamme, insieme a tanti altri gesti di violenza, diventata molto preoccupante nelle ultime due settimane, ha scosso l’opinione pubblica. Allarme e sdegno sono esternati dal sindaco Gian Luigi Farris che, nell’esprime la solidarietà dell’amministrazione comunale, ha parlato di intimidazioni «che potrebbero fare da prologo ad atti molto più gravi», manifestando inquietudine e insicurezza. Preoccupa anche la spavalderia di chi agisce, come nella trafficata via Conteddu, mezz’ora prima dello scoccare del nuovo anno dando alle fiamme l’auto di un pensionato. (f. u.)

