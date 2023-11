Consiglio comunale straordinario contro la violenza 

Gavoi condanna la violenza. Oggi, alle 17, si riunisce il Consiglio comunale straordinario dopo i recenti attentati incendiari che hanno colpito alcuni cittadini. Un’azione forte e unitaria, posta in campo dal sindaco Salvatore Lai, attraverso un’assemblea pubblica che si preannuncia già partecipata. «Sarà l’occasione per rimarcare - spiega - che Gavoi non ci sta e prende nettamente le distanze dinanzi a ciò che si sta verificando nel paese. Sono gesti che fanno male non solo ai cittadini danneggiati, ma all’intera popolazione. E all’immagine di una comunità laboriosa e perbene».

Continua Lai: «Quattro attentati in breve tempo sono un danno morale ed economico che non può lasciarci indifferenti. Ringrazio il prefetto e le forze dell’ordine che ci hanno garantito il massimo sostegno, affinché si possa fare luce e arginare questo triste fenomeno. Mercoledì sarò a Nuoro per il comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza». Anche il gruppo di opposizione “Comunidade” esprime sdegno: «Ci stringiamo in un abbraccio solidale a tutte le famiglie colpite, sentiamo l’urgenza della disapprovazione verso chi si muove nella notte e nell’anonimato minando pratiche di risoluzione dialogante e pacifica dei conflitti».

