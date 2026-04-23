Consiglio comunale, si annuncia una seduta da record 

Una seduta fiume, almeno sulla carta. Il Consiglio comunale si prepara a una vera maratona, convocata per il 28 aprile con possibile prosecuzione il 30 aprile e il 5 maggio: un ordine del giorno carico di punti e, soprattutto, un numero imponente di interpellanze e interrogazioni.

L’agenda

A tenere banco saranno i temi più caldi. Su tutti la Zona a traffico limitato, con l’interpellanza sullo stato di attuazione della Ztl e delle aree pedonali del centro storico pronta ad accendere il dibattito. A seguire ci sarà il capitolo verde pubblico: incuria, manutenzioni carenti e degrado diffuso tra città e frazioni finiscono nel mirino di numerosi atti ispettivi, tra segnalazioni su aiuole, giardini, marciapiedi e rotatorie. Non mancano le questioni sociali e dei servizi: dalla carenza di personale nel Plus al trasporto per minori con disabilità, fino ai ritardi nei contributi per il canone di locazione.

Gli equilibri

Sul tavolo anche sicurezza urbana, viabilità, scuole e impianti sportivi. Un elenco che supera le trenta interpellanze e che, nei fatti, trasforma la seduta in una lunga prova di resistenza per Aula e Giunta. Sul fronte politico, però, la seduta segna anche un passaggio delicato negli equilibri interni. Sarà l’esordio del neo assessore all’Urbanistica, Paolo Angioi, con conseguente necessità di ridefinire gli assetti nelle commissioni consiliari dopo il suo ingresso in Giunta. A questo si aggiunge il passaggio di “Oristano al Centro” all’opposizione, elemento che incide ulteriormente sulla distribuzione dei ruoli e sugli equilibri tra maggioranza e minoranza.

In Aula

Previsto anche il ritorno di Giovanna Bonaglini, già assessora ai Servizi sociali nella prima Giunta Sanna, che questa volta sederà tra i banchi dell’Udc in Consiglio. Nel mezzo, gli atti amministrativi: dall’approvazione del Piano del verde comunale all’adesione all’associazione Città del Vino, fino ai provvedimenti urbanistici.

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