Consiglio comunale in seduta straordinaria 

Consiglio comunale straordinario giovedì 27 aprile a partire dalle 18,30 a San Sperate. La seduta toccherà diversi punti all’ordine del giorno (in totale otto), alcuni molto cari ai cittadini: dalla Tari all’Imu, passando per debiti fuori bilancio e fondi di emergenza. Teatro del confronto e delle votazioni sarà la sala consiliare del municipio di via Sassari.

Si partirà dalle interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza nelle scorse settimane, alle quali la maggioranza risponderà.

Dopo l'approvazione del verbale della scorsa seduta si cominceranno ad affrontare i temi caldi: dalla deliberazione sul riconoscimento del debito fuori bilancio fino all'approvazione delle tariffe sulla tassa dei rifiuti per l’anno corrente. Sempre sull'argomento Tari, l’assemblea municipale speratina è anche chiamata a deliberare su eventuali modifiche e integrazioni del regolamento che la disciplina. E ancora si dovranno approvare le aliquote 2023 sull'imposta municipale propria.

Si nota fra i punti all’ordine del giorno anche una “comunicazione di prelievo dal fondo di riserva” e infine, ultima ma non per importanza, la conferma dell'aliquota sull'addizionale Irpef. (m. p.)

