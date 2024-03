Consiglio comunale, ecco gli stacanovisti 

In cinque sempre in Aula tra assessori e consiglieri. È il bilancio delle presenze nei 27 Consigli comunali che si sono tenuti da giugno 2022 - da quando Pietro Pisu è diventato sindaco di Quartucciu per la seconda volta – a dicembre 2023. Tutte sedute rigorosamente indette la mattina, cosa di cui la minoranza si è spesso lamentata.

I più presenti

Oltre al presidente, Gino Emanuele Melis, all’assessora alle politiche sociali, Maria Grazia Fois e all’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, anche i consiglieri di maggioranza Simone Santabarbara e Roberta Lisci, che è anche capogruppo, non hanno mai mancato un appuntamento nell’aula di via Giofra, registrando dodici presenze su dodici nel 2022 e quindici su quindici lo scorso anno.Dietro di loro il sindaco Pietro Pisu, l’assessora e vicesindaca Elisabetta Contini, l’assessore Walter Caredda e il consigliere di minoranza Franco Paderi con una sola assenza. Nella parte alta della classifica anche l’assessore al bilancio, Carlo Secci, la consigliera di maggioranza Carla Atzori e quella di minoranza Paola Cocco con due assenze in un anno e mezzo di mandato.

Dati relativi

«Il dato relativo alle presenze è indicativo del rispetto delle consigliere e dei consiglieri per il proprio ruolo istituzionale», commenta il presidente Gino Melis. Non è un caso, infatti, che anche gli altri e le altre esponenti del Consiglio abbiano presenziato a quasi tutte le sedute, mancando solo per motivi di lavoro o salute. Come il consigliere di maggioranza Ninni Piludu, vigile del fuoco nel nord Italia, nel 2022, è riuscito a essere presente a nove sedute e nel 2023, ottenuto il trasferimento a Cagliari, non ha perso un solo incontro.

Gli altri

A seguire ci sono poi il consigliere del gruppo “Pietro Pisu sindaco”, Alessandro Piras che ha “timbrato” undici volte il cartellino nel 2022 e tredici nel 2023. Damiano Paolucci all’opposizione, invece, non è mancato a un solo Consiglio nei primi sei mesi di mandato, ma si è assentato quattro volte lo scorso anno. Mentre la capogruppo di “Quartucciu nel cuore”, Michela Vacca, è mancata una volta nel 2022 e tre nel 2023. L’ultimo in classifica, seppur sempre con assenze giustificate, è Giovanni Meloni presente a dieci Consigli nel 2022 e a nove nell’anno appena trascorso. «L’impegno in politica può essere gravoso - afferma il primo cittadino -, ma ognuno di noi è consapevole che impegnandosi per la comunità non deve avere vincoli, ma solo la dedizione al mandato che abbiamo sottoscritto con i nostri cittadini e le nostre cittadine».

