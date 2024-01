Consiglio comunale, dodici stakanovisti 

Terzo anno di mandato per i 28 consiglieri comunali, nelle dieci sedute dell'Aula nel 2023, poche assenze e tutte giustificate. Sono dodici, in totale, quelli che non sono mai mancati, undici tra i banchi della maggioranza e solo uno tra i rappresentanti dell'opposizione. Escludendo il presidente del Consiglio Comunale, Marzio Altana, sempre in Aula alla guida delle attività dell'assemblea, per la maggioranza contano zero assenze i consiglieri Ivana Bolacchi, Pietro Carzedda, Maria Antonietta Cossu (capogruppo), Monica Fois, Silvana Manchia, Cristina Mela, Gigi Paddeu, Simonetta Padre, Antonio Sanciu, Salvatore Sini e Valerio Spano. Tra i più assenteisti, a destra dell'aula, lasciano il posto vacante per tre volte Michele Fiori e Nicola Serreri, seguiti da Angelo Cocciu e Alberto Zedde con due assenze, e da Paolo Oliva, mancato solo una volta.

Primo (e unico) della classe tra gli scranni della minoranza, Alfideo Farina, che ha sempre partecipato alle sedute e ultimo, Diego Sanciu che, invece, ha collezionato il record di assenze tra tutti i consiglieri, pari a cinque (che, però, è anche uno dei due consiglieri che ha rinunciato al gettone di presenza). Tra i loro colleghi, seguono con tre assenze Eugenio Carbini e Stefano Spada, due per Maddalena Corda, Antonio Loriga e Paola Tournier e solo una per Davide Bacciu, Gianluca Corda, Rino Piccinnu e Ivana Russu. Hanno garantito quasi sempre, la loro presenza anche gli assessori della Giunta Nizzi, spesso intervenendo a specificare progetti e determinazioni all'ordine del giorno.

