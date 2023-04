A Paulilatino si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi. Stavolta però a dare istituzionalità all’evento, anche la convocazione dell’intero Consiglio comunale riunitosi per l’occasione al teatro Grazia Deledda. Oltre ai docenti erano presenti anche la dirigente scolastica Bonacatu Brasu e il coordinatore regionale dei Consigli comunali Mario Di Rubbo. Emozione con il giuramento del neoeletto sindaco dei giovani studenti, Diego Serra. La seduta è proseguita con l’ufficializzazione della Giunta dei ragazzi: Federico Corrias è stato scelto per il ruolo di vicesindaco e assessore all’Ambiente, Luca Figus è l’assessore allo Sport e Marika Pina Oppo alla Pubblica istruzione. Eletti consiglieri in maggioranza e minoranza Marco Madau, Niccolò Stravos Vidili, Laura Sedda, Luca Demurtas, Thomas Del Moro, Valerio Demurtas, Maria Cuscusa, Chiara Zanda. Diego Serra ha letto le linee programmatiche e ringraziato tutti per la disponibilità alla collaborazione. Da parte sua il primo cittadino Domenico Gallus si è complimentato con i ragazzi per il lavoro svolto e si è detto disponibile anche ad un aiuto economico per le iniziative che proporranno. ( a.o. )

